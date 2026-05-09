Motagua vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 3 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comienza este sábado con dos encuentros cargados de presión y expectativas. Uno de los partidos que más llama la atención será el choque entre Motagua y Olancho FC, donde ambos clubes llegan necesitados de una victoria para seguir soñando con el liderato del Grupo B.

El conjunto azul afronta este compromiso después de haber empatado en su estreno ante Génesis PN, resultado que lo obliga a reaccionar rápidamente para no complicar su panorama en la fase decisiva. Motagua tendrá a favor el respaldo de su afición y el escenario del Estadio Nacional, donde intentará hacerse fuerte para sumar sus primeros tres puntos en la triangular.

Por su parte, Olancho FC aterriza en la capital con la misión de dejar atrás el duro golpe sufrido en casa durante la fecha anterior. La derrota frente a Génesis PN encendió las alarmas en el cuadro pampero, que ahora necesita responder para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la final.

Se espera un partido intenso y muy disputado, ya que tanto azules como Potros saben que un tropiezo podría dejarlos en una situación complicada dentro del grupo. Motagua buscará tomar el control desde el inicio y aprovechar la localía, mientras que los visitantes intentarán sorprender y recuperar terreno en la tabla.

Los antecedentes recientes reflejan lo parejo que ha sido este enfrentamiento en el actual Clausura 2026. Durante las vueltas regulares, Olancho FC logró complicarle la tarea a las águilas en ambos encuentros: primero con un empate 1-1 y luego con una igualdad sin goles, resultados que evidencian la dificultad que representa el conjunto olanchano para los capitalinos.