Karla Peña salió de casa en la madrugada y apareció muerta en Trujillo; deja tres hijos

Karla Yesenia Peña Cárcamo era madre de tres menores. Desapareció desde el pasado jueves 7 de mayo y fue encontrada muerta este sábado en Trujillo.
La víctima era una mujer de 43 años de edad. Según relataron sus familiares, salió de su vivienda a eso de las 2:00 de la madrugada del jueves.
La madre, según dijo a sus familiares, salió “a hacer un mandado”. Se fue en horas de la madrugada y no regresó.
El hallazgo del cuerpo se produjo en una calle poco transitada que conduce hacia la playa, en el sector de Cocalito, ubicado entre la carretera que conecta Trujillo con Puerto Castilla y la zona costera, en el departamento de Colón, zona norte de Honduras.
El cuerpo de la mujer fue hallado a la orilla de la vía, en una calle de tierra. ¿Cómo la habrían asesinado?
De acuerdo con versiones preliminares de personas que llegaron a la escena, el cuerpo presentaba varios impactos de bala; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de muerte ni otros detalles sobre lo ocurrido.
Karla Yesenia Peña Cárcamo tenía tez blanca y usaba el cabello en color rubio. Al lugar donde hallaron su cuerpo llegaron amigos y familiares.
Según información proporcionada por sus familiares, existen sospechas sobre quién podría ser el responsable de este lamentable hecho que enluta nuevamente a esta región atlántica.
Karla no dio más detalles a sus familiares del por qué salió de su vivienda en horas de la madrugada. Sin embargo, sí comentó que iba a encontrarse con un hombre de apellido “Maradiaga”.
Se conoció que la madre deja hijos de 22, 16 y 8 años de edad. Se desconoce a qué se dedicaba.