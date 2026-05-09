Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro

En horas tempranas de este sábado 9 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Marlen Paguada, cuyo cadáver fue abandonado a la orilla de la carretera en la comunidad de El Agricultor, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
En hallazgo ocurrió en la comunidad de El Agricultor, de Olanchito, donde se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer: se trataba de Marlen Paguada.
Marlen Paguada Rivera, de aproximadamente 50 años de edad, era conocida popularmente con el sobrenombre de “La Pioja”.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de Paguada Rivera fue encontrado a la orilla de la carretera RN-23, dentro de un costal y amarrado con cabuyas negras en los extremos.
Vecinos del sector observaron un bulto sospechoso abandonado en el lugar, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes posteriormente confirmaron que en su interior se encontraba un cuerpo.
Agentes policiales procedieron a acordonar la escena para permitir el trabajo de los equipos especializados e iniciar con las investigaciones.
Minutos más tarde, personal de Medicina Forense se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo.
Marlen Paguada Rivera residía en la colonia Campo Nuevo, ubicada en el mismo municipio de Olanchito.
Las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias del hecho, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.
"Qué tristeza, hoy ni nosotras las mujeres nos salvamos; no toman en cuenta que una mujer es también la madre de alguien", "Pobre Marlén", "Dios la tenga en su santa gloria", son los comentarios en redes.