  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro

Abandonado a la orilla de una carretera, encostalado y amarrado fue encontrado el cuerpo de Marlen Paguada, quien fue asesinada en Olanchito. ¿Qué se sabe de su crimen?

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 09:13
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
1 de 10

En horas tempranas de este sábado 9 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Marlen Paguada, cuyo cadáver fue abandonado a la orilla de la carretera en la comunidad de El Agricultor, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
2 de 10

En hallazgo ocurrió en la comunidad de El Agricultor, de Olanchito, donde se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer: se trataba de Marlen Paguada.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
3 de 10

Marlen Paguada Rivera, de aproximadamente 50 años de edad, era conocida popularmente con el sobrenombre de “La Pioja”.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
4 de 10

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de Paguada Rivera fue encontrado a la orilla de la carretera RN-23, dentro de un costal y amarrado con cabuyas negras en los extremos.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
5 de 10

Vecinos del sector observaron un bulto sospechoso abandonado en el lugar, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes posteriormente confirmaron que en su interior se encontraba un cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
6 de 10

Agentes policiales procedieron a acordonar la escena para permitir el trabajo de los equipos especializados e iniciar con las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
7 de 10

Minutos más tarde, personal de Medicina Forense se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
8 de 10

Marlen Paguada Rivera residía en la colonia Campo Nuevo, ubicada en el mismo municipio de Olanchito.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
9 de 10

Las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias del hecho, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Crimen de Marlen Paguada, mujer hallada dentro de un costal en Olanchito, Yoro
10 de 10

"Qué tristeza, hoy ni nosotras las mujeres nos salvamos; no toman en cuenta que una mujer es también la madre de alguien", "Pobre Marlén", "Dios la tenga en su santa gloria", son los comentarios en redes.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos