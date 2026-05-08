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CUADRO A CUADRO: así fue el ataque a conductor de bus en Los Robles

El hecho violento quedó registrado en video y ocurrió mientras la vía estaba poco transitada; en ese momento sujetos en motocicleta dispararon sin mediar palabra

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 21:01
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La tarde del viernes 8 de mayo quedó marcada por la violencia en la zona de Los Robles, en Comayagüela, donde un conductor de transporte público fue asesinado a disparos frente a la mirada de quienes transitaban por el sector.

 Foto: Captura de video
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El ataque ocurrió en la calle Los Alcaldes, cuando la unidad de la ruta Las Casitas-Centro permanecía detenida en un semáforo en rojo, esperando la señal para avanzar.

 Foto: Captura de video
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En ese momento, la calle estaba con poco flujo de vehículos y peatones, lo que permitió que la escena se desarrollara con rapidez y sin mayores obstáculos para los agresores.

 Foto: Captura de video
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Según quedo captado por cámaras de seguridad, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se aproximaron directamente al rapidito, reduciendo la velocidad.

 Foto: Captura de video
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Sin detener su marcha, los sujetos se posicionaron junto al conductor y, en cuestión de segundos, dispararon en reiteradas ocasiones contra la unidad.

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Sin detener su marcha, los sujetos se posicionaron junto al conductor y, en cuestión de segundos, dispararon en reiteradas ocasiones contra la unidad.

 Foto: Captura de video
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Tras efectuar los disparos, los atacantes huyeron inmediatamente del lugar en la misma motocicleta, dejando atrás el caos y el sonido de las detonaciones.

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El conductor quedó gravemente herido dentro del asiento, mientras la unidad permanecía detenida en medio de la vía.

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La situación generó tensión entre los pocos testigos que se encontraban cerca, quienes buscaron resguardarse al escuchar los disparos.

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Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron para acordonar la escena y comenzar las investigaciones correspondientes.

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El vehículo atacado corresponde a un rapidito con ruta hacia Las Casitas-Centro, que se encontraba prestando servicio al momento del crimen.

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Mientras avanzan las diligencias, las autoridades analizan las imágenes del lugar para reconstruir cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.

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