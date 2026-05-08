CUADRO A CUADRO: así fue el ataque a conductor de bus en Los Robles

La tarde del viernes 8 de mayo quedó marcada por la violencia en la zona de Los Robles, en Comayagüela, donde un conductor de transporte público fue asesinado a disparos frente a la mirada de quienes transitaban por el sector.
El ataque ocurrió en la calle Los Alcaldes, cuando la unidad de la ruta Las Casitas-Centro permanecía detenida en un semáforo en rojo, esperando la señal para avanzar.
En ese momento, la calle estaba con poco flujo de vehículos y peatones, lo que permitió que la escena se desarrollara con rapidez y sin mayores obstáculos para los agresores.
Según quedo captado por cámaras de seguridad, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se aproximaron directamente al rapidito, reduciendo la velocidad.
Sin detener su marcha, los sujetos se posicionaron junto al conductor y, en cuestión de segundos, dispararon en reiteradas ocasiones contra la unidad.
Tras efectuar los disparos, los atacantes huyeron inmediatamente del lugar en la misma motocicleta, dejando atrás el caos y el sonido de las detonaciones.
El conductor quedó gravemente herido dentro del asiento, mientras la unidad permanecía detenida en medio de la vía.
La situación generó tensión entre los pocos testigos que se encontraban cerca, quienes buscaron resguardarse al escuchar los disparos.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron para acordonar la escena y comenzar las investigaciones correspondientes.
El vehículo atacado corresponde a un rapidito con ruta hacia Las Casitas-Centro, que se encontraba prestando servicio al momento del crimen.
Mientras avanzan las diligencias, las autoridades analizan las imágenes del lugar para reconstruir cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.