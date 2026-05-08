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EN FOTOS: Así quedó la escena del crimen del conductor asesinado en rapidito en Comayagüela

La víctima manejaba una unidad de la ruta Las Casitas-Centro cuando sicarios en motocicleta le dispararon frente a pasajeros, quitándole la vida de inmediato

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 19:38
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El sonido de varios disparos interrumpió la rutina de la tarde de este viernes 8 de mayo en la calle Los Alcaldes, en Comayagüela, donde un conductor de transporte público fue asesinado dentro de su unidad.

 Fotos: Captura de video
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La víctima conducía un rapidito de la ruta Las Casitas-Centro, cuando fue atacado por sujetos armados a la altura de la colonia Los Robles.

 Foto: Captura de video
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Según información preliminar, los atacantes se movilizaban en motocicleta y habrían aprovechado que el conductor detuvo la marcha en un semáforo en rojo para ejecutar el atentado.

 Foto: Captura de video
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En cuestión de segundos, la tranquilidad del sector quedó marcada por el miedo, los gritos de pasajeros y la escena violenta que quedó dentro de la unidad de transporte.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
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El motorista recibió varios impactos de bala mientras permanecía sentado frente al volante, quedando sin vida en el asiento del conductor.

 Foto: Captura de video
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Minutos después, personas que transitaban por la zona observaban con incredulidad el rapidito detenido en medio de la vía, mientras la escena era acordonada por agentes policiales.

 Foto: Captura de video
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Inicialmente, las autoridades indicaron que la identidad del conductor era desconocida; sin embargo, horas más tarde fue identificado como Cristian David Escoto.

 Foto: Captura de video
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Elementos de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar para iniciar las primeras investigaciones y recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables.

 Foto: Cortesía
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Hasta ahora, las autoridades manejan como principal hipótesis un ataque directo perpetrado por sicarios, aunque el caso continúa bajo investigación.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
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Equipos forenses también se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo hacia la morgue capitalina.

 Foto: Cortesía
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El asesinato generó temor entre conductores del transporte público y pasajeros que diariamente recorren esta transitada zona de Comayagüela.

 Foto: Captura de video
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La calle Los Alcaldes ha sido escenario de distintos hechos violentos en los últimos años, especialmente ataques armados relacionados con el rubro del transporte.

 Foto: Captura de video
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