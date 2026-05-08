EN FOTOS: Así quedó la escena del crimen del conductor asesinado en rapidito en Comayagüela

El sonido de varios disparos interrumpió la rutina de la tarde de este viernes 8 de mayo en la calle Los Alcaldes, en Comayagüela, donde un conductor de transporte público fue asesinado dentro de su unidad.
La víctima conducía un rapidito de la ruta Las Casitas-Centro, cuando fue atacado por sujetos armados a la altura de la colonia Los Robles.
Según información preliminar, los atacantes se movilizaban en motocicleta y habrían aprovechado que el conductor detuvo la marcha en un semáforo en rojo para ejecutar el atentado.
En cuestión de segundos, la tranquilidad del sector quedó marcada por el miedo, los gritos de pasajeros y la escena violenta que quedó dentro de la unidad de transporte.
El motorista recibió varios impactos de bala mientras permanecía sentado frente al volante, quedando sin vida en el asiento del conductor.
Minutos después, personas que transitaban por la zona observaban con incredulidad el rapidito detenido en medio de la vía, mientras la escena era acordonada por agentes policiales.
Inicialmente, las autoridades indicaron que la identidad del conductor era desconocida; sin embargo, horas más tarde fue identificado como Cristian David Escoto.
Elementos de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar para iniciar las primeras investigaciones y recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables.
Hasta ahora, las autoridades manejan como principal hipótesis un ataque directo perpetrado por sicarios, aunque el caso continúa bajo investigación.
Equipos forenses también se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo hacia la morgue capitalina.
El asesinato generó temor entre conductores del transporte público y pasajeros que diariamente recorren esta transitada zona de Comayagüela.
La calle Los Alcaldes ha sido escenario de distintos hechos violentos en los últimos años, especialmente ataques armados relacionados con el rubro del transporte.