"Donde sea y como sea" los atraparán: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo

La Policía Nacional lanzó una contundente advertencia contra la estructura criminal conocida como el “Cartel del Diablo”, asegurando que los operativos continuarán hasta capturar a todos sus integrantes.
El mensaje fue emitido por el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, quien afirmó que las autoridades mantienen acciones permanentes en distintas zonas del país.
“Donde estén, como estén, cuando sea, donde sea y como sea, los voy a sacar de circulación”, expresó el jefe policial al referirse a los miembros de esta organización delictiva.
Según las autoridades, el "Cartel del Diablo" es señalado de mantener en zozobra a comunidades de Yoro y sectores cercanos, debido a su presunta participación en múltiples hechos violentos.
Las investigaciones vinculan a esta estructura con delitos como secuestro, asesinatos, extorsión, tráfico de drogas y asaltos en zonas rurales y montañosas del norte del país.
En las últimas semanas, la Policía ha intensificado operativos en áreas de difícil acceso, especialmente en sectores montañosos donde supuestamente se ocultaban miembros de la organización criminal.
Como resultado de esas acciones, ya suman cinco integrantes detenidos, entre ellos alias “El Descuartizador” y “Serrucho”, capturados recientemente durante allanamientos y operaciones tácticas. Las autoridades señalaron que ambos sujetos son investigados por su presunta participación en asesinatos y otros delitos de alto impacto registrados en la región.
Uno de los casos que más atención ha generado es el secuestro y asesinato del pastor evangélico y caficultor Óscar Núñez, crimen por el que varios miembros de la estructura están bajo investigación. Asimismo, alias “El Descuartizador” es investigado por su posible vinculación en la muerte violenta de una mujer que fue encontrada decapitada.
El director de la DPI aseguró que las fuerzas de seguridad no detendrán las operaciones hasta ubicar al presunto líder de la organización, conocido con el alias de “El Diablo”.
“Donde se encuentren y donde se metan, no voy a descansar hasta dar con su captura y ponerlos a la orden de la justicia”, reiteró Rolando Ponce Canales.
Las operaciones policiales continúan desarrollándose en sectores montañosos de Yoro y otros departamentos, donde los agentes realizan patrullajes, allanamientos y trabajos de inteligencia.
Las autoridades consideran que estas acciones representan un golpe importante contra la estructura criminal, mientras reiteran su compromiso de continuar la lucha contra el crimen organizado en Honduras.