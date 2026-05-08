"Donde sea y como sea" los atraparán: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo

Uno de los casos que más atención ha generado es el secuestro y asesinato del pastor evangélico y caficultor Óscar Núñez, crimen por el que varios miembros de la estructura están bajo investigación. Asimismo, alias “El Descuartizador” es investigado por su posible vinculación en la muerte violenta de una mujer que fue encontrada decapitada.