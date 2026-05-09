Honduras suma 2,813 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, según la OPS

Tegucigalpa, Honduras.- El país acumula un total de 2,813 casos sospechosos de dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con el más reciente análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que monitorea el comportamiento epidemiológico en la región de las Américas. El informe, que corresponde a la semana epidemiológica 16 (del 19 al 25 de abril), detalla que el país presenta una tasa de incidencia de 25.15 casos por cada 100,000 habitantes, lo que refleja una circulación activa del virus en varias zonas del territorio nacional. En cuanto a la confirmación de casos, se reportan 113 diagnósticos verificados por laboratorio, de esos 38 casos corresponden a dengue grave.

La cifra mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido al riesgo de complicaciones en pacientes vulnerables, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. A pesar del número de contagios, el país no reporta muertes asociadas al dengue hasta la fecha, indicador positivo en comparación con otros países de la región que sí registran fallecimientos. En el contexto regional, Honduras se ubica por debajo de países como México y Brasil en número de casos, pero se ubica entre los países con mayor carga de la enfermedad en Centroamérica. En comparación, Guatemala lidera en número de contagios con 4,817 casos, mientras que Panamá reporta 3,025 casos, ambos por encima de Honduras en cifras absolutas. Por su parte, El Salvador contabiliza 1,646 casos, con una incidencia de 25.75, ligeramente superior a la de Honduras, lo que sugiere una transmisión similar, aunque con menor volumen total de pacientes.