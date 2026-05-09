Era madre soltera de 3 hijos: Salma Orellana, hondureña asesinada en Belice

“Salma era una persona muy trabajadora. Diría que lo único que le interesaba era trabajar para sus tres hijos. "Por lo que sé de ella, la conozco desde hace 10 años y su vida gira en torno al trabajo y a casa, ya sabes, no puedo decir qué hace en su tiempo libre, más que pasar tiempo con sus hijos, sus hijos eran su vida, ¿sabes? Así que básicamente eso es todo.”, dijo Joshua Trapp, cuñado de Salma.