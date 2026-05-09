Era madre soltera de 3 hijos: Salma Orellana, hondureña asesinada en Belice

En horas de la noche del jueves 7 de mayo de 2026 se registró un tiroteo dentro del establecimiento Da Buzz Lounge, en Belice, hecho que dejó como saldo una hondureña fallecida y dos personas heridas.
La víctima mortal fue identificada como Salma Raquel Orellana Fúnez, de 34 años, hondureña originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.
Orellana Fúnez residia en Vista Del Mar, Ladyville, y era madre soltera de tres hijos. Laboraba como camarera en el lugar donde fue asesinada.
De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Orellana Fúnez se encontraba en su jornada laboral cuando un joven ingresó al establecimiento y se le acercó, iniciando una breve conversación con ella.
Segundos después, el individuo habría salido del lugar y al regresar sacó un arma de fuego, con la que abrió fuego directamente contra la víctima dentro del local.
Las imágenes de cámaras de vigilancia habrían captado el momento del ataque, en el que se observa cómo el agresor dispara repetidas veces contra Orellana Fúnez, quien cae al suelo.
La Policía de Belice informó que un adolescente de 16 años fue detenido como principal sospechoso del hecho, luego del análisis de las grabaciones de seguridad.
“Salma era una persona muy trabajadora. Diría que lo único que le interesaba era trabajar para sus tres hijos. "Por lo que sé de ella, la conozco desde hace 10 años y su vida gira en torno al trabajo y a casa, ya sabes, no puedo decir qué hace en su tiempo libre, más que pasar tiempo con sus hijos, sus hijos eran su vida, ¿sabes? Así que básicamente eso es todo.”, dijo Joshua Trapp, cuñado de Salma.
Posteriormente, el atacante también habría disparado contra otras dos empleadas que se encontraban en el establecimiento, provocando pánico entre los presentes.
Las mujeres heridas fueron identificadas como Shayanta Williams, de 26 años, y Cardova Neal, de 32, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial y permanecen en condición estable.
Asimismo, las autoridades confirmaron la recuperación del arma de fuego presuntamente utilizada en el ataque, la cual habría sido reportada como robada.
El caso continúa bajo investigación, mientras familiares y allegados lamentan la muerte de Salma Orellana Fúnez, recordada como una madre trabajadora que deja en la orfandad a tres hijos.