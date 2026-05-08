En fotos: así fue la investidura de Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

Con invitados especiales y una gran parte de la población de San José, la politóloga Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 de Costa Rica.
La ceremonia de investidura se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde miles de ciudadanos asistieron de manera gratuita para presenciar el histórico acto político.
Fernández, de 39 años y representante del derechista Partido Pueblo Soberano, fue juramentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.
El acto marcó un hecho sin precedentes en la política costarricense, ya que fue la primera vez que una mujer juramentó a otra como presidenta de la República.
El presidente saliente, Rodrigo Chaves, entregó oficialmente el mando presidencial a quien anteriormente se desempeñó como ministra de la Presidencia durante su administración.
Tras recibir la banda presidencial, Laura Fernández fue oficializada como mandataria de Costa Rica para los próximos cuatro años, asumiendo el compromiso de dirigir el país en una nueva etapa política.
El presidente hondureño Nasry "Tito" Asfura estuvo presente en la ceremonia de traspaso de mando.
Sin embargo, luego de regresar a su asiento tras recibir la banda presidencial, la nueva gobernante no pudo ocultar la emoción y se llevó la mano al rostro para contener las lágrimas.
En su discurso, la presidenta de la Asamblea Legislativa destacó la importancia democrática del traspaso de poder y aseguró que el acto representa la fortaleza institucional del país.
Yara Jiménez expresó que el inicio de la nueva administración demuestra “la solidez del Estado costarricense” y refleja la madurez cívica de una nación reconocida internacionalmente por su estabilidad democrática.
En la ceremonia también fueron juramentados el primer vicepresidente Francisco Gamboa y el segundo vicepresidente Douglas Soto.
Laura Fernández llegó al evento vestida completamente de blanco y acompañada de su esposo, Jeffry Mauricio Umaña, quien la acompañó durante toda la ceremonia de investidura.
Como parte de las actividades oficiales del día, la mandataria sostendrá un encuentro y saludo protocolario con las delegaciones internacionales en el Centro de Convenciones, ubicado en las afueras de San José.
En el traspaso de poderes participaron delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales, cuyos representantes comenzaron a arribar a Costa Rica desde el pasado miércoles.
Entre los asistentes internacionales destacaron el rey Felipe VI y los presidentes Bernardo Arévalo, Nasry Asfura, José Raúl Mulino, José Antonio Kast, Isaac Herzog y Luis Abinader, quienes acompañaron el histórico cambio de mando en Costa Rica.