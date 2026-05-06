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Soili Aparicio, hondureña deportada tras intentar asfixiar a su hijo al nacer en Nueva York

La hondureña, originaria de San Esteban, Olancho, retornará al país tras cumplir su condena reducida por intentar matar con una almohada a su hijo justo después de nacer

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 11:47
Soili Aparicio, hondureña deportada tras intentar asfixiar a su hijo al nacer en Nueva York
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La hondureña Soili Xiomara Aparicio Santos, originaria de San Esteban, Olancho, fue deportada recientemente de Estados Unidos tras cumplir una condena por intentar quitarle la vida a su hijo recién nacido. Aquí los detalles:

Foto: Cortesía
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La mujer, quien residía en Bayside, Nueva York, fue procesada en el condado de Suffolk, donde enfrentó cargos por un hecho ocurrido inmediatamente después del parto.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con la información oficial, Aparicio Santos fue condenada en 2018 luego de que un jurado la encontrara culpable de intentar asfixiar a su bebé con una almohada.

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“Este monstruo intentó matar a su propio hijo el día de su nacimiento”, declaró la subsecretaria interina Lauren Bis, quien destacó la colaboración entre las autoridades para concretar la captura.

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Por este caso, fue sentenciada inicialmente a 16 años de prisión; sin embargo, tras un proceso de apelación, un juez confirmó la condena, pero redujo la pena a 10 años.

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La hondureña también fue declarada culpable de intento de homicidio en segundo grado, intento de agresión en primer y segundo grado, así como de poner en peligro el bienestar de un menor.

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Según los registros, cumplió su condena en el Centro Correccional Taconic, ubicado en Bedford Hills, en el estado de Nueva York.

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Tras recuperar su libertad el pasado 6 de abril, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes ejecutaron el proceso migratorio en su contra.

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Las autoridades confirmaron que la mujer había ingresado a Estados Unidos hace más de una década en un lugar y fecha no determinados y que permanecía en el país sin estatus migratorio legal.

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Asimismo, se conoció que desde el 17 de abril de 2014 existía una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, la cual no había sido ejecutada hasta ahora.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la expulsión del país se concretó el 15 de abril, luego de la coordinación entre distintas agencias de seguridad.

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Las autoridades dieron por concluido el proceso judicial y migratorio en contra de Aparicio Santos, quien retornará a su país tras cumplir su condena.

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