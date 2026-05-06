Soili Aparicio, hondureña deportada tras intentar asfixiar a su hijo al nacer en Nueva York

La hondureña Soili Xiomara Aparicio Santos, originaria de San Esteban, Olancho, fue deportada recientemente de Estados Unidos tras cumplir una condena por intentar quitarle la vida a su hijo recién nacido. Aquí los detalles:
La mujer, quien residía en Bayside, Nueva York, fue procesada en el condado de Suffolk, donde enfrentó cargos por un hecho ocurrido inmediatamente después del parto.
De acuerdo con la información oficial, Aparicio Santos fue condenada en 2018 luego de que un jurado la encontrara culpable de intentar asfixiar a su bebé con una almohada.
“Este monstruo intentó matar a su propio hijo el día de su nacimiento”, declaró la subsecretaria interina Lauren Bis, quien destacó la colaboración entre las autoridades para concretar la captura.
Por este caso, fue sentenciada inicialmente a 16 años de prisión; sin embargo, tras un proceso de apelación, un juez confirmó la condena, pero redujo la pena a 10 años.
La hondureña también fue declarada culpable de intento de homicidio en segundo grado, intento de agresión en primer y segundo grado, así como de poner en peligro el bienestar de un menor.
Según los registros, cumplió su condena en el Centro Correccional Taconic, ubicado en Bedford Hills, en el estado de Nueva York.
Tras recuperar su libertad el pasado 6 de abril, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes ejecutaron el proceso migratorio en su contra.
Las autoridades confirmaron que la mujer había ingresado a Estados Unidos hace más de una década en un lugar y fecha no determinados y que permanecía en el país sin estatus migratorio legal.
Asimismo, se conoció que desde el 17 de abril de 2014 existía una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, la cual no había sido ejecutada hasta ahora.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la expulsión del país se concretó el 15 de abril, luego de la coordinación entre distintas agencias de seguridad.
Las autoridades dieron por concluido el proceso judicial y migratorio en contra de Aparicio Santos, quien retornará a su país tras cumplir su condena.