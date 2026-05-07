Salud inmunizará a 1.2 millones de hondureños en jornada nacional de vacunación

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) se prepara para la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, con la meta de inmunizar a cerca de 1.2 millones de personas, entre niños menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas, adolescentes y trabajadores de la salud. La campaña esta prevista iniciar oficialmente el próximo 13 de mayo y se extenderá hasta inicios de junio, indicó a EL HERALDO, Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). La campaña de este año tiene como objetivo que la población hondureña inicie y complete sus esquemas de vacunación con las 24 vacunas que forman parte del esquema nacional, las cuales protegen contra 27 enfermedades. Entre los principales grupos a inmunizar se encuentran más de 226,000 niños y niñas menores de cinco años, quienes recibirán dosis contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, rotavirus, neumococo, hepatitis A, tosferina, entre otras, informaron las au

Así mismo se pretende vacunar a más de 762,000 adultos mayores de 60 años, quienes recibirán la vacuna contra la influenza. Otro de los sectores priorizados será el personal sanitario y el personal de asilos y de centros de cuidado, el PAI proyecta inmunizar a más de 38,000 personas con vacunas contra la influenza. En el caso de las embarazadas, la meta supera es de 152,000 mujeres , quienes serán inmunizadas con la vacuna TDAP, diseñada para proteger tanto a la madre como al recién nacido contra la tosferina. La funcionaria recordó que Honduras registra actualmente alrededor de 125 casos de tosferina y 10 menores fallecidos, todos hijos de madres que no fueron vacunadas durante el embarazo, por lo que resaltó la importancia de la vacunación. "Es sumamente importante vacunar a las embarazadas porque no solo las protegemos a ellas, sino también al bebé durante sus primeros dos meses de vida", señaló García. La campaña incluirá también vacunación para adolescentes, particularmente niñas entre 11 y 15 años, con la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que previene el cáncer cervicouterino.

Así como a varones de 11 y 21 años con el refuerzo TD que protege contra el tétanos y la difteria. Además se realizarán jornadas de desparasitación y suplementación con vitamina A para menores que aún no están en edad escolar. Las autoridades aseguraron que el biológico estará disponible en los más de 1,800 centros de salud que hay en los 18 departamentos del país. Además se realizarán brigadas móviles y visitas casa a casa en comunidades de difícil acceso.

Aumentar la cobertura

Uno de los principales desafíos que tienen las autoridades sanitarias este año es incrementar la cobertura de vacunación y lograr que porcentajes superiores al 95%. Por lo que uno de los principales retos será combatir la desinformación y las campañas antivacunas difundidas en redes sociales, especialmente tras la muerte de tres menores cuyos casos continúan bajo investigación.

No obstante, García aseguró que no se han encontrado fallas en la cadena de frío ni irregularidades en la aplicación de las vacunas. "Las vacunas son seguras, eficaces y están precalificadas por la Organización Mundial de la Salud", enfatizó. Honduras cerró el 2025 con un porcentaje de cobertura de vacunación de alrededor del 87%; pero este año se espera llegar al 95%, cobertura que tenía el país antes de la pandemia del covid-19. Sin embargo, el reto es es enorme, pues al primer trimestre del 2026 no se logró la meta de vacunación que fue llegar al 24% de la cobertura. "Para alcanzar al fin de año el 95% nosotros esperamos tener el 24% en el primer trimestre, pero no se alcanzó en ninguna región ni en ningún municipio ese 24% que debíamos tener al mes de marzo; estamos alrededor del 15% y 18% de cobertura", explicó García. De acuerdo a las autoridades del PAI, hay unos 36,000 menores de cinco años que no han recibido ninguna dosis de las vacunas que contemplan el esquema de vacunación.