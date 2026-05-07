Caen dos sicarios durante intensa persecución a líder del Cartel del Diablo

Yoro, Honduras.- Tras un intenso operativo iniciado desde horas tempranas por zonas montañosas de Sulaco, Yoro, y Marale, Francisco Morazán, el líder del grupo criminal Cartel del Diablo continúa prófugo, pero dos de sus sicarios fueron capturados este jueves -7 de mayo- por la Policía Nacional.
Se trata de dos sicarios del violento grupo que ha sembrado el terror en la zona de Sulaco, Yoro. Hasta el momento las autoridades no han confirmado las identidades de ambos detenidos.
La Policía Nacional confía en que es cuestión de horas para que Esteban Ferrera Rodas, alias "Diablo", quien es señalado por las autoridades como el cerebro detrás del grupo delictivo responsable de varias muertes, secuestros, tráfico de drogas y armas en Yoro, caíga en manos de las autoridades pues está mal herido. Su personalidad fría y vengativa, llevó a la Policía Nacional a catalogarlo como el "más peligroso" de la agrupación de la que ya han sido detenidos otros cuatro sospechosos.
La captura se produjo tras un fuerte operativo que desencadenó en un enfrentamiento a disparos entre las fuerzas del orden y el cabecilla, dejando a "Diablo" con heridas de bala. Aún así el cabecilla había logrado evadir a las autoridades, al ocultarse montaña adentro en uno de sus campamentos.
La operación de este jueves incluyó el bloqueo de carreteras en sectores de Sulaco, en Yoro, y el municipio de Marale, Francisco Morazán, además se peinó la zona montañosa vía aérea hasta dar con su escondite.
Un rastro de sangre habría sido la pista principal para encontrar el campamento de la organización criminal, lugar donde fueron sorprendidos los dos sicarios.
A la captura de estos dos supuestos criminales se suman la de otros integrantes del Cartel del Diablo, entre ellos Modesto Murillo, alias “Supremo Corta Cabeza”, detenido el miércoles y a quien se le acusa de presumir videos junto a sus víctimas desmembradas.
También ya fue detenido Carlos Palma, alias “Calolo”, y Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “El Puñal”, todos con un rosario de delitos.
De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal estaría implicada en el secuestro y asesinato del pastor y cafetalero Óscar Núñez, quien fue ultimado tras el pago de cerca de medio millón de lempiras como rescate.