Caen dos sicarios durante intensa persecución a líder del Cartel del Diablo

Yoro, Honduras.- Tras un intenso operativo iniciado desde horas tempranas por zonas montañosas de Sulaco, Yoro, y Marale, Francisco Morazán, el líder del grupo criminal Cartel del Diablo continúa prófugo, pero dos de sus sicarios fueron capturados este jueves -7 de mayo- por la Policía Nacional.

Se trata de dos sicarios del violento grupo que ha sembrado el terror en la zona de Sulaco, Yoro. Hasta el momento las autoridades no han confirmado las identidades de ambos detenidos.

La Policía Nacional confía en que es cuestión de horas para que Esteban Ferrera Rodas, alias "Diablo", quien es señalado por las autoridades como el cerebro detrás del grupo delictivo responsable de varias muertes, secuestros, tráfico de drogas y armas en Yoro, caíga en manos de las autoridades pues está mal herido. Su personalidad fría y vengativa, llevó a la Policía Nacional a catalogarlo como el "más peligroso" de la agrupación de la que ya han sido detenidos otros cuatro sospechosos.