Se grababa con las cabezas de sus víctimas: Modesto Murillo, miembro del “Cártel del Diablo”

Una de las principales características de los crímenes del “Cártel del Diablo” es que a la mayoría de sus víctimas les cortan la cabeza. Las autoridades capturaron a Modesto Murillo Gutiérrez.
Modesto Murillo Gutiérrez, alias “Supremo Corta Cabezas”, y Carlos Palma, alias “Calolo”, fueron capturados por las autoridades.
Alias “Supremo Corta Cabezas” se ha ganado su apodo, según revelaron las autoridades, ya que existen videos donde “posa con los cuerpos y cabezas” de las víctimas.
“Son tres, podemos hablarle de alias ‘El Puñal’, alias ‘Calolo’ y alias ‘Supremo Corta Cabezas’, individuos muy peligrosos”, reveló Rolando Ponce Canales, titular de la Dirección Policial de Investigación (DPI).
Además, Ponce Canlaes señaló que, "de acuerdo con la psicología criminal, posaban con los cuerpos, con las cabezas, y si lo hablamos así es porque existen medios probatorios técnicos donde ellos mismos se filmaban con los teléfonos”.
Modesto Murillo Gutiérrez, según las autoridades, ya había sido capturado por el uso indebido de indumentaria militar, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Modesto Murillo fue recapturado el pasado 5 de mayo en Marale, Francisco Morazán. De acuerdo con las autoridades, fungía como encargado logístico de la estructura criminal.
Durante la captura se le decomisó un arsenal de armas que incluía AR-15, AK-47, escopetas, subametralladoras Mini Uzi, cargadores, miras telescópicas y munición.
Tras la captura, “Supremo Corta Cabezas” ofreció declaraciones y, al ser consultado sobre si participó en hechos violentos, respondió: “Negativo, no estoy yo ahí”.
El Cártel del Diablo es señalado de mantener bajo intimidación a los residentes en Sulaco, Yoro, y sectores aledaños.