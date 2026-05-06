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Se grababa con las cabezas de sus víctimas: Modesto Murillo, miembro del “Cártel del Diablo”

Las autoridades revelaron que alias “Supremo Corta Cabezas” se filmaba con los cuerpos y cabezas de las víctimas. El capturado ligado a "El cartel del Diablo" fue capturado el pasado martes 5 de mayo

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 14:01
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Una de las principales características de los crímenes del “Cártel del Diablo” es que a la mayoría de sus víctimas les cortan la cabeza. Las autoridades capturaron a Modesto Murillo Gutiérrez.

 Fotos: Estalin Irías | EL HERALDO | Cortesía
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Modesto Murillo Gutiérrez, alias “Supremo Corta Cabezas”, y Carlos Palma, alias “Calolo”, fueron capturados por las autoridades.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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Alias “Supremo Corta Cabezas” se ha ganado su apodo, según revelaron las autoridades, ya que existen videos donde “posa con los cuerpos y cabezas” de las víctimas.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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“Son tres, podemos hablarle de alias ‘El Puñal’, alias ‘Calolo’ y alias ‘Supremo Corta Cabezas’, individuos muy peligrosos”, reveló Rolando Ponce Canales, titular de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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Además, Ponce Canlaes señaló que, "de acuerdo con la psicología criminal, posaban con los cuerpos, con las cabezas, y si lo hablamos así es porque existen medios probatorios técnicos donde ellos mismos se filmaban con los teléfonos”.

 Foto: Redes sociales
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Modesto Murillo Gutiérrez, según las autoridades, ya había sido capturado por el uso indebido de indumentaria militar, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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Modesto Murillo fue recapturado el pasado 5 de mayo en Marale, Francisco Morazán. De acuerdo con las autoridades, fungía como encargado logístico de la estructura criminal.

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Durante la captura se le decomisó un arsenal de armas que incluía AR-15, AK-47, escopetas, subametralladoras Mini Uzi, cargadores, miras telescópicas y munición.

 Foto: Cortesía
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Tras la captura, “Supremo Corta Cabezas” ofreció declaraciones y, al ser consultado sobre si participó en hechos violentos, respondió: “Negativo, no estoy yo ahí”.

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El Cártel del Diablo es señalado de mantener bajo intimidación a los residentes en Sulaco, Yoro, y sectores aledaños.

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