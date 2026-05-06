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Sicarios le apuntaron al rostro: crimen de guardia de seguridad en San Manuel, Cortés

En la escena del crimen se observó que la víctima en el rostro y la cabeza presentaba heridas de bala de donde sangraba. Detalles del crimen en San Manuel, Cortés

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 10:58
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Un guardia de seguridad fue interceptado en una solitaria calle de tierra en la carretera que conecta La Sabana con la colonia Brisas del Plan, en San Manuel, Cortés.

 Foto: Redes sociales
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La víctima se conducía a bordo de una bicicleta cuando individuos armados le quitaron la vida.

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Alrededor de donde quedó el cuerpo se hallaron varios casquillos de bala, además de su mochila y su gorra.

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Por su apariencia, la víctima fue descrita como un hombre joven. Se conoció que venía saliendo de su jornada laboral y se dirigía hacia su vivienda.

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En la escena del crimen se observó que en el rostro y la cabeza presentaba heridas de bala, zonas de donde emanaba sangre, tras haber sido atacado en repetidas ocasiones.

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La víctima, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en las barracas de la Compañía Azucarera, residía en la comunidad de La Sabana, según datos preliminares.

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Hasta el momento, el nombre de la víctima no ha sido confirmado. El hombre vestía su uniforme de trabajo cuando fue asesinado.

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La zona donde fue hallado el cuerpo es solitaria, y fueron personas que transitaban por el lugar quienes alertaron a las autoridades.

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Al lugar de los hechos llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena del crimen.

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Las autoridades quedaron a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. El cuerpo fue hallado en horas tempranas de este miércoles 6 de mayo.

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