Sicarios le apuntaron al rostro: crimen de guardia de seguridad en San Manuel, Cortés

Un guardia de seguridad fue interceptado en una solitaria calle de tierra en la carretera que conecta La Sabana con la colonia Brisas del Plan, en San Manuel, Cortés.
La víctima se conducía a bordo de una bicicleta cuando individuos armados le quitaron la vida.
Alrededor de donde quedó el cuerpo se hallaron varios casquillos de bala, además de su mochila y su gorra.
Por su apariencia, la víctima fue descrita como un hombre joven. Se conoció que venía saliendo de su jornada laboral y se dirigía hacia su vivienda.
En la escena del crimen se observó que en el rostro y la cabeza presentaba heridas de bala, zonas de donde emanaba sangre, tras haber sido atacado en repetidas ocasiones.
La víctima, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en las barracas de la Compañía Azucarera, residía en la comunidad de La Sabana, según datos preliminares.
Hasta el momento, el nombre de la víctima no ha sido confirmado. El hombre vestía su uniforme de trabajo cuando fue asesinado.
La zona donde fue hallado el cuerpo es solitaria, y fueron personas que transitaban por el lugar quienes alertaron a las autoridades.
Al lugar de los hechos llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena del crimen.
Las autoridades quedaron a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. El cuerpo fue hallado en horas tempranas de este miércoles 6 de mayo.