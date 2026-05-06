"Miré su rostro en llamas”: madre de Ricardo García, niño que murió en incendio

Aunque la esperanza de una madre siempre se mantiene firme, Norma Cortez se quebrantó tras recibir la peor noticia de su vida: la muerte de su pequeño Ricardito, de tan solo 2 años y dos meses de edad, tras ser víctima de un incendio.
La muerte de Ricardo Noel García Cortez hoy deja en luto a sus padres y demás familia, siendo la alegría de su hogar, que hoy queda totalmente destruido tras ser consumido por un voraz incendio.
“Cuando lo miré... miré su rostro con aquellas llamas. Hice todo lo posible, me metí para rescatarlo. Mi angelito no resistió”, dijo entre llantos Norma Cortez, mientras su pequeño hijo estaba siendo preparado para ser llevado a la morgue capitalina para realizar la autopsia correspondiente.
Todo ocurrió en cuestión de segundos, según relató Ricardo Noel García Corrales, padre del pequeño, quien mencionó que estaban almorzando cuando se registró el incendio.
“Estábamos en la vivienda almorzando, él (niño) se fue para el cuarto y de repente escuchamos que él lloraba, yo salgo a la carrera y miro que el cuarto está en llamas”, dijo Ricardo Noel García Corrales, padre del menor.
Rápidamente el padre del pequeño actuó y, sin pensarlo dos veces, se metió en medio de las llamas a sacar a Ricardito.
“Gracias a Dios el niño estaba en la entrada, porque en la entrada está la cuna y el niño no se había quemado por completo. Yo me quemé, fue poco, pero lo saqué y rápido nos sacaron en ambulancia”, expresó el padre cuando el menor era llevado en helicóptero.
Los mismos habitantes de Belén Gualcho, Ocotepeque, ayudaron a sofocar el fuego para que la casa, que también funciona como comedor, no se consumiera en su totalidad.
El pequeño fue llevado en helicóptero e ingresado a la Fundación del Niño Quemado, donde recibió atención médica especializada.
Pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que presentaba en su cuerpecito.
El cuerpo del menor fue ingresado a la morgue capitalina y se conoció que en las últimas horas fue retirado y llevado a su lugar de origen por sus familiares.
La comunidad del lugar pide ayuda para cubrir los gastos funerarios del niño, así como para la familia, quien además de perder a su hijo, perdió su hogar y su negocio que les generaba ingresos para poder comer.