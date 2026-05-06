Ricardo García, el pequeño de 2 años que murió tras incendio en Ocotepeque

Ricardo Noel García Cortez, un menor de apenas dos años y dos meses de edad, perdió la vida luego de sufrir múltiples quemaduras durante un incendio registrado en su propia vivienda en Ocotepeque.
El hecho ocurrió en una comunidad del municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, cuando la familia se encontraba almorzando.
“Estábamos en la vivienda almorzando, él (Ricardo) se fue para el cuarto y de repente escuchamos que él lloraba, yo salgo a la carrera y miro que el cuarto está en llamas”, dijo Ricardo Noel García Corrales, padre del menor.
Rápidamente el padre del pequeño actuó y, sin pensarlo dos veces, se metió en medio de las llamas a sacar a Ricardito.
“Gracias a Dios el niño estaba en la entrada, porque en la entrada está la cuna y el niño no se había quemado por completo. Yo me quemé, fue poco, pero lo saqué y rápido nos sacaron en ambulancia”, expresó el padre cuando el menor era llevado en helicóptero.
El pequeño fue ingresado a la Fundación del Niño Quemado, donde recibió atención médica especializada.
Pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que presentaba en su cuerpecito.
La madre, Norma Cortez, reveló que todo ocurrió por un corto circuito y que mantenía la esperanza de que sobreviviera, pero no fue así. Será el informe del Cuerpo de Bomberos el que determine las causas del incendio.
“Sinceramente esta noticia nos devastó por completo a los belenenses, sobre todo cuando uno conoce a las familias; gente luchadora y servicial. Que Dios les dé fortaleza a Norma en estos momentos y a Ricardo. Terrible tragedia, no hay palabras”, dijo un conocido en sus redes.
El cuerpo del menor está siendo trasladado este miércoles desde Tegucigalpa hacia Ocotepeque para su velatorio y posterior sepelio.