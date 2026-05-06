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Ricardo García, el pequeño de 2 años que murió tras incendio en Ocotepeque

Pese a los intentos de salvarle la vida al pequeño Ricardo García, lamentablemente se confirmó su muerte debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió en su cuerpo

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 09:49
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Ricardo Noel García Cortez, un menor de apenas dos años y dos meses de edad, perdió la vida luego de sufrir múltiples quemaduras durante un incendio registrado en su propia vivienda en Ocotepeque.

 Foto: Redes sociales
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El hecho ocurrió en una comunidad del municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, cuando la familia se encontraba almorzando.

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“Estábamos en la vivienda almorzando, él (Ricardo) se fue para el cuarto y de repente escuchamos que él lloraba, yo salgo a la carrera y miro que el cuarto está en llamas”, dijo Ricardo Noel García Corrales, padre del menor.

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Rápidamente el padre del pequeño actuó y, sin pensarlo dos veces, se metió en medio de las llamas a sacar a Ricardito.

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“Gracias a Dios el niño estaba en la entrada, porque en la entrada está la cuna y el niño no se había quemado por completo. Yo me quemé, fue poco, pero lo saqué y rápido nos sacaron en ambulancia”, expresó el padre cuando el menor era llevado en helicóptero.

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El pequeño fue ingresado a la Fundación del Niño Quemado, donde recibió atención médica especializada.

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Pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que presentaba en su cuerpecito.

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La madre, Norma Cortez, reveló que todo ocurrió por un corto circuito y que mantenía la esperanza de que sobreviviera, pero no fue así. Será el informe del Cuerpo de Bomberos el que determine las causas del incendio.

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“Sinceramente esta noticia nos devastó por completo a los belenenses, sobre todo cuando uno conoce a las familias; gente luchadora y servicial. Que Dios les dé fortaleza a Norma en estos momentos y a Ricardo. Terrible tragedia, no hay palabras”, dijo un conocido en sus redes.

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El cuerpo del menor está siendo trasladado este miércoles desde Tegucigalpa hacia Ocotepeque para su velatorio y posterior sepelio.

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