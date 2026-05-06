Fue raptado y luego torturado: ¿Cómo habrían asesinado a Fernando Sarmiento, acusado de estafa?

La muerte de Fernando Sarmiento se viralizó en redes sociales. Trascendió que muchas personas lo buscaban porque les debía dinero e incluso porque los habría estafado.
El cuerpo de Fernando Sarmiento fue encontrado el pasado 4 de mayo en el kilómetro 9 de la carretera CA-5. Poco a poco se han ido conociendo detalles previos a lo que ocurrió antes del crimen.
Así hallaron el cuerpo de Fernando Sarmiento: envuelto en varias sábanas y con sus zapatos a la vista; en ese momento se desconocía cómo lo habían asesinado.
Al momento del hallazgo, se ignoraba si al hombre lo habían matado con arma de fuego o arma blanca, debido a que estaba envuelto en sábanas.
Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y el joven fue trasladado a la morgue. ¿Qué se sabe hasta el momento?
Información preliminar obtenida por la radioemisora HRN revela que el cuerpo de la víctima presentaba varios golpes y que habría sido raptado por sujetos desconocidos en Comayagüela.
Además, se conoció que, tras raptarlo, lo trasladaron a una vivienda donde lo habrían torturado y asfixiado, y luego lo dejaron abandonado a la orilla de la carretera CA-5.
No obstante, las hipótesis de las autoridades son preliminares y será la autopsia la que confirme la causa de muerte del joven.
¿Por qué lo habrían asesinado? Por el historial de denuncias en su contra, se presume que fue un ajuste de cuentas.
Sarmiento tenía un amplio historial judicial. Varias personas lo expusieron en redes sociales por estafa y robo.