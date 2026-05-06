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Fue raptado y luego torturado: ¿Cómo habrían asesinado a Fernando Sarmiento, acusado de estafa?

Información preliminar indica que Fernando Sarmiento habría sido asfixiado y torturado. Cronología de cómo supuestamente se cometió el crimen

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 08:15
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La muerte de Fernando Sarmiento se viralizó en redes sociales. Trascendió que muchas personas lo buscaban porque les debía dinero e incluso porque los habría estafado.

 Foto: Redes sociales
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El cuerpo de Fernando Sarmiento fue encontrado el pasado 4 de mayo en el kilómetro 9 de la carretera CA-5. Poco a poco se han ido conociendo detalles previos a lo que ocurrió antes del crimen.

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Así hallaron el cuerpo de Fernando Sarmiento: envuelto en varias sábanas y con sus zapatos a la vista; en ese momento se desconocía cómo lo habían asesinado.

Foto: EL HERALDO
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Al momento del hallazgo, se ignoraba si al hombre lo habían matado con arma de fuego o arma blanca, debido a que estaba envuelto en sábanas.

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Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y el joven fue trasladado a la morgue. ¿Qué se sabe hasta el momento?

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Información preliminar obtenida por la radioemisora HRN revela que el cuerpo de la víctima presentaba varios golpes y que habría sido raptado por sujetos desconocidos en Comayagüela.

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Además, se conoció que, tras raptarlo, lo trasladaron a una vivienda donde lo habrían torturado y asfixiado, y luego lo dejaron abandonado a la orilla de la carretera CA-5.

 Foto: EL HERALDO
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No obstante, las hipótesis de las autoridades son preliminares y será la autopsia la que confirme la causa de muerte del joven.

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¿Por qué lo habrían asesinado? Por el historial de denuncias en su contra, se presume que fue un ajuste de cuentas.

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Sarmiento tenía un amplio historial judicial. Varias personas lo expusieron en redes sociales por estafa y robo.

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