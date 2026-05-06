Salen a la luz mensajes de Favio Padilla antes de ser asesinado junto a su madre

Tras el crimen de Favio Padilla y su madre, Isidora Padilla, uno de los amigos del joven publicó uno de los últimos mensajes que recibió antes de este suceso que hoy deja a una familia de luto. Esto dice la conversación.
A pocos días del Día de las Madres, doña Isidora Padilla, madre de Favio Padilla, decidió viajar desde Olancho hasta San Pedro Sula para pasarla con su hijo.
Hasta ayer por la mañana todo marchaba con normalidad. Favio disfrutaba de la compañía de su madre en su vivienda, pero también tenía que trabajar en su oficio como zapatero.
Aprovechando la compañía de su madre, decidió llevarla a la entrega de uno de sus pedidos en Santa Bárbara, lugar que su madre y las hermanas de ella querían conocer, así que fue una buena idea para Favio.
Uno de los amigos de Favio compartió dos mensajes que él le dejó en horas de la mañana, donde mencionó que su madre ya estaba con él y que posiblemente tendrían planes este 10 de mayo.
“Es que el domingo, como aquí está mi mamá, puede que la vaya a llevar a un lugar”, dicen los dos mensajes enviados por Favio a su amigo.
Sin embargo, ninguno de los planes se logró realizar, pues madre e hijo fueron asesinados en la décima calle y 23 avenida del sector, frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula.
Versiones de testigos indican que Favio iba siendo seguido por un vehículo color negro y fue interceptado en la zona antes mencionada. Un hombre se bajó del carro, les disparó y luego se robó un vehículo para escapar.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen que hoy deja en luto a la familia Padilla, quienes piden a las autoridades que investiguen el caso.
Tanto Favio como su madre serán velados y enterrados en Olancho, lugar de origen de su familia materna, quienes darán el último adiós a sus dos familiares.