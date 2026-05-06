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Le dijo que la iba a ungir con aceite: Pastor habría abusado de menor en iglesia de Lepaterique

El sospechoso habría engañado a la víctima diciéndole que la iba a "ungir con aceite", comenzando por la cabeza y luego por todo el cuerpo. La obligó a acostarse en el suelo para abusar de ella

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 07:24
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Un pastor evangélico es acusado de abusar sexualmente de una menor en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
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Fueron las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) quienes capturaron al sospechoso. ¿Cómo habrían ocurrido los hechos?

 Foto: DPI
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El reporte preliminar indica que el sujeto aprovechó su posición de autoridad del templo y la confianza de la víctima para perpetrar el crimen bajo el pretexto de "ungirla con aceite".

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"En el lugar se encontraba el pastor de la congregación, quien le manifestó su intención de ungirla con aceite. El imputado procedió inicialmente a realizar la unción en la cabeza y posteriormente en otras partes del cuerpo", cita la DPI.

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Posteriormente el pastor, presuntamente, la habría obligado a recostarse en el suelo donde, mediante el uso de la fuerza, se produjo el abuso sexual.

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Los hechos ocurrieron mientras la menor realizaba prácticas de piano en la iglesia en Lepaterique.

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El incidente se registró el día viernes 1 de mayo del presente año, cuando la víctima se trasladó a la iglesia; se presume que formaba parte del grupo de alabanza.

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Tras la denuncia de la joven y sus familiares, las autoridades lograron localizar y detener al sospechoso, quien enfrentará cargos por suponerlo responsable del delito de violación agravada.

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Las autoridades detallaron que víctima tiene 17 años de edad. Ahora el pastor se enfrenta a un proceso penal.

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La denuncia oportuna permitió la rápida movilización de los agentes para poner al individuo a disposición judicial.

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