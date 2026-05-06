Le dijo que la iba a ungir con aceite: Pastor habría abusado de menor en iglesia de Lepaterique

Un pastor evangélico es acusado de abusar sexualmente de una menor en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán.
Fueron las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) quienes capturaron al sospechoso. ¿Cómo habrían ocurrido los hechos?
El reporte preliminar indica que el sujeto aprovechó su posición de autoridad del templo y la confianza de la víctima para perpetrar el crimen bajo el pretexto de "ungirla con aceite".
"En el lugar se encontraba el pastor de la congregación, quien le manifestó su intención de ungirla con aceite. El imputado procedió inicialmente a realizar la unción en la cabeza y posteriormente en otras partes del cuerpo", cita la DPI.
Posteriormente el pastor, presuntamente, la habría obligado a recostarse en el suelo donde, mediante el uso de la fuerza, se produjo el abuso sexual.
Los hechos ocurrieron mientras la menor realizaba prácticas de piano en la iglesia en Lepaterique.
El incidente se registró el día viernes 1 de mayo del presente año, cuando la víctima se trasladó a la iglesia; se presume que formaba parte del grupo de alabanza.
Tras la denuncia de la joven y sus familiares, las autoridades lograron localizar y detener al sospechoso, quien enfrentará cargos por suponerlo responsable del delito de violación agravada.
Las autoridades detallaron que víctima tiene 17 años de edad. Ahora el pastor se enfrenta a un proceso penal.
La denuncia oportuna permitió la rápida movilización de los agentes para poner al individuo a disposición judicial.