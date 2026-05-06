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Favio Padilla era zapatero y llevó a su madre a entregar un pedido; ambos fueron asesinados

Aprovechando su ruta de entrega a Santa Bárbara, Favio Padilla llevó a su madre para que conociera el lugar, sin imaginarse que les quitarían la vida ese día

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 06:43
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Favio Padilla, un reconocido zapatero, salió a cumplir con una entrega de calzado hacia Santa Bárbara y decidió llevar con él a su madre y a otras familiares para que conocieran la zona, pero el viaje terminó en tragedia. Esto pasó en el camino.

 Foto: Redes sociales
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El emprendedor aprovechó el traslado de un pedido para invitar a su madre, doña Isidora Padilla, quien había llegado desde Olancho para compartir con él la celebración del Día de la Madre este 10 de mayo.

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Según relató una fuente cercana a la familia, la intención era que la mujer conociera el departamento de Santa Bárbara, en un recorrido familiar que incluía también a otras hermanas de ella.

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Sarmiento Padilla era dueño de Brusis, una tienda en línea de zapatos elaborados por él mismo, por lo que era bastante conocido y recibía varios pedidos.

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Esa tarde del martes, aprovechando la ruta, Sarmiento Padilla iba a entregar un pedido y llevó a su madre con él para compartir más tiempo. Sin embargo, fueron asesinados a balazos.

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El crimen ocurrió en la décima calle y 23 avenida del sector, frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula.

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Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años, e Isidora Padilla, de 72 años, se transportaban en un vehículo tipo turismo color negro al momento del ataque.

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El hecho ocurrió cuando ambos se desplazaban con normalidad y fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego sin mediar palabra contra el automóvil. Testigos relataron que uno de los atacantes descendió de un vehículo color negro y disparó en repetidas ocasiones contra ellos.

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“Ellos (Favio y su madre) ya habían detectado que lo venían siguiendo, venían saliendo de la Departamental de Educación de Cortés, cuando los interceptaron, les dispararon y salieron buscando la salida del segundo anillo. Un hombre se bajó e hizo varias detonaciones”, afirmó un testigo.

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El mismo testimonio agregó que, tras el ataque, otro de los agresores robó un vehículo para huir de la escena. “Le hicieron dos disparos a un hombre y le robaron el vehículo en el cual salió huyendo”, añadió.

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En el atentado, una tercera persona, presunta hermana de Isidora, que viajaba en el vehículo resultó ilesa y fue atendida por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, mientras que agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para iniciar las investigaciones.

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Familiares informaron que los cuerpos serán trasladados hacia el departamento de Olancho, de donde es originaria la familia materna, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer el doble crimen.

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