“El gran amor de mi vida”: la dedicatoria de Favio a su madre antes de que los mataran

En la fotografía figuran Favio Sarmiento y, a su lado, su madre Isidora Padilla, ambos acribillados al interior de su carro frente al instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula.
Favio era el hijo mayor de Isidora, quien apenas acababa de llegar a San Pedro Sula desde Olancho.
El crimen se registró alrededor de la 1:00 p. m. del martes 5 de mayo, a escasos metros de la entrada principal del JTR.
Cuando sicarios les dispararon, Favio iba manejando un Honda Civic azul y su madre lo acompañaba como copiloto.
En la parte trasera del carro iba una tía de Favio, quien había accedido a viajar a Santa Bárbara, donde el hombre de 36 años debía entregar un pedido de sandalias. Ella salió herida y fue trasladada a un centro asistencial.
De cariño, a Isidora le decían doña Lola. Viajó para estar con su hijo y celebrar el Día de la Madre este domingo 10 de mayo.
En redes sociales, el joven era muy activo, e incluso por ese medio también le demostraba el amor a su madre. Días antes del crimen, publicó una fotografía en la que cargaba y abrazaba a su mamá.
“Tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida”, fragmento de la canción que Favio le dedicó a su madre, sin imaginar que días después les quitarían la vida a ambos.
Favio era un reconocido zapatero en la zona donde fue asesinado. Tenía un taller de sandalias a escasos metros del lugar donde ocurrió el crimen.
Los parientes de Favio confirmaron que él tenía su taller en la colonia Los Ángeles y que, al momento de su muerte, se dirigía a entregar un pedido a Santa Bárbara.