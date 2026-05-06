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“El gran amor de mi vida”: la dedicatoria de Favio a su madre antes de que los mataran

Familiares lloran la muerte de dos de sus seres queridos. Favio fue un hijo amoroso, y su mamá viajó para pasar un día especial con él sin imaginar lo que sucedería

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 05:58
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En la fotografía figuran Favio Sarmiento y, a su lado, su madre Isidora Padilla, ambos acribillados al interior de su carro frente al instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
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Favio era el hijo mayor de Isidora, quien apenas acababa de llegar a San Pedro Sula desde Olancho.

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El crimen se registró alrededor de la 1:00 p. m. del martes 5 de mayo, a escasos metros de la entrada principal del JTR.

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Cuando sicarios les dispararon, Favio iba manejando un Honda Civic azul y su madre lo acompañaba como copiloto.

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En la parte trasera del carro iba una tía de Favio, quien había accedido a viajar a Santa Bárbara, donde el hombre de 36 años debía entregar un pedido de sandalias. Ella salió herida y fue trasladada a un centro asistencial.

 Foto: EL HERALDO
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De cariño, a Isidora le decían doña Lola. Viajó para estar con su hijo y celebrar el Día de la Madre este domingo 10 de mayo.

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En redes sociales, el joven era muy activo, e incluso por ese medio también le demostraba el amor a su madre. Días antes del crimen, publicó una fotografía en la que cargaba y abrazaba a su mamá.

 Foto: EL HERALDO
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“Tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida”, fragmento de la canción que Favio le dedicó a su madre, sin imaginar que días después les quitarían la vida a ambos.

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Favio era un reconocido zapatero en la zona donde fue asesinado. Tenía un taller de sandalias a escasos metros del lugar donde ocurrió el crimen.

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Los parientes de Favio confirmaron que él tenía su taller en la colonia Los Ángeles y que, al momento de su muerte, se dirigía a entregar un pedido a Santa Bárbara.

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