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Recibió una llamada antes de ser asesinada: más detalles del caso de Blanca Posadas

Investigaciones preliminares de la DPI indican que Blanca Posadas recibió una llamada a su teléfono, posiblemente de la persona que la citó en la colonia Humuya antes de ser asesinada

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 19:32
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Blanca Marisol Posadas, de 19 años, era estudiante del Instituto Saúl Zelaya Jiménez y residía en la colonia Flor del Campo, en Comayagüela. Fue asesinada el domingo en la colonia Humuya.

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De acuerdo con los reportes, Posadas salió de su vivienda entre las 4:00 y 4:30 de la tarde, asegurando a sus familiares que regresaría más tarde, sin detallar hacia dónde se dirigía.

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Las investigaciones señalan que, previo al ataque, habría recibido una llamada telefónica, presuntamente de la persona que la citó en la colonia Humuya o que pasaría a recogerla en las cercanías de una escuela bilingüe.

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Horas después de salir de su casa, la joven fue interceptada por sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes comenzaron a perseguirla por varias calles del sector.

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El ataque se registró alrededor de las 5:50 de la tarde, cuando los agresores lograron alcanzarla y le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

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Versiones iniciales indican que la estudiante fue acorralada por los sicarios, lo que le dejó sin posibilidad de escapar pese a que intentó huir.

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Tras el hecho, vecinos del sector alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, por lo que paramédicos llegaron al lugar y la trasladaron de emergencia al Hospital Escuela.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la joven fue declarada muerta poco después de su ingreso, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

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Fue hasta horas de la noche que sus familiares, preocupados al no tener noticias de ella, iniciaron su búsqueda, confirmando posteriormente su fallecimiento en la morgue.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar el móvil del crimen, mientras amigos y compañeros han lamentado su muerte en redes sociales y exigen justicia.

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