Recibió una llamada antes de ser asesinada: más detalles del caso de Blanca Posadas

Blanca Marisol Posadas, de 19 años, era estudiante del Instituto Saúl Zelaya Jiménez y residía en la colonia Flor del Campo, en Comayagüela. Fue asesinada el domingo en la colonia Humuya.
De acuerdo con los reportes, Posadas salió de su vivienda entre las 4:00 y 4:30 de la tarde, asegurando a sus familiares que regresaría más tarde, sin detallar hacia dónde se dirigía.
Las investigaciones señalan que, previo al ataque, habría recibido una llamada telefónica, presuntamente de la persona que la citó en la colonia Humuya o que pasaría a recogerla en las cercanías de una escuela bilingüe.
Horas después de salir de su casa, la joven fue interceptada por sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes comenzaron a perseguirla por varias calles del sector.
El ataque se registró alrededor de las 5:50 de la tarde, cuando los agresores lograron alcanzarla y le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.
Versiones iniciales indican que la estudiante fue acorralada por los sicarios, lo que le dejó sin posibilidad de escapar pese a que intentó huir.
Tras el hecho, vecinos del sector alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, por lo que paramédicos llegaron al lugar y la trasladaron de emergencia al Hospital Escuela.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la joven fue declarada muerta poco después de su ingreso, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.
Fue hasta horas de la noche que sus familiares, preocupados al no tener noticias de ella, iniciaron su búsqueda, confirmando posteriormente su fallecimiento en la morgue.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar el móvil del crimen, mientras amigos y compañeros han lamentado su muerte en redes sociales y exigen justicia.