Doña Isidora viajó a festejar el Día de la Madre y fue asesinada junto a su hijo Favio

Este próximo 10 de mayo, Día de las Madres, doña Isidora celebraría su día junto a su hijo Favio Padilla. Sin embargo, un ataque armado acabó con esa fecha especial y la convirtió en luto.
El ataque armado ocurrió frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la décima calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés.
Isidora Padilla Cardona, de 72 años, y Favio Ismael Sarmiento Padilla se transportaban la tarde de este martes en un vehículo tipo turismo al momento del crimen.
De acuerdo con la versión preliminar, ambos se iban con normalidad a entregar un pedido, cuando fueron interceptados por sujetos armados que comenzaron a disparar en contra del automóvil en el que viajaban.
Familia cercana reveló que doña Isidora viajó desde Olancho motivada por la ilusión de compartir este domingo con Favio, pero lamentablemente fueron asesinados.
Según explicó a LA PRENSA, Isidora y su hijo se encontraban realizando actividades cotidianas, ya que habían salido juntos a hacer entregas relacionadas con el negocio de Favio, quien era propietario de una zapatería
Uno de los testigos relató que “ellos ya habían detectado que lo venían siguiendo, venían saliendo de la Departamental de Educación de Cortés, cuando los interceptaron, les dispararon y salieron buscando la salida del segundo anillo. Un hombre se bajó e hizo varias detonaciones”.
Añadió que, tras perpetrar el ataque, los mismos agresores huyeron del lugar robando otro vehículo para escapar con rumbo desconocido, mientras dejaban la escena del crimen.
En el ataque, una tercera persona que viajaba en el automóvil resultó ilesa y fue atendida por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, que llegó rápidamente al lugar.
Las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han confirmado capturas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este doble homicidio que ha conmocionado a San Pedro Sula.
La fuente consultada describió a Favio como una persona callada, humilde y educada, cualidades que, según dijo, lo caracterizaban desde su juventud.
Además, Favio creció en la colonia Los Ángeles de San Pedro Sula, donde era conocido por su trato respetuoso y su dedicación en su emprendimiento-