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Doña Isidora viajó a festejar el Día de la Madre y fue asesinada junto a su hijo Favio

Con la intención de pasar su gran día junto a su hijo Favio Padilla, doña Isidora viajó desde Olancho hasta San Pedro Sula, sin imaginarse que le arrebatarían la vida a ambos

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 18:35
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Este próximo 10 de mayo, Día de las Madres, doña Isidora celebraría su día junto a su hijo Favio Padilla. Sin embargo, un ataque armado acabó con esa fecha especial y la convirtió en luto.

 Foto: Cortesía
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El ataque armado ocurrió frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la décima calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés.

Foto: EL HERALDO
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Isidora Padilla Cardona, de 72 años, y Favio Ismael Sarmiento Padilla se transportaban la tarde de este martes en un vehículo tipo turismo al momento del crimen.

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De acuerdo con la versión preliminar, ambos se iban con normalidad a entregar un pedido, cuando fueron interceptados por sujetos armados que comenzaron a disparar en contra del automóvil en el que viajaban.

 Foto: EL HERALDO
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Familia cercana reveló que doña Isidora viajó desde Olancho motivada por la ilusión de compartir este domingo con Favio, pero lamentablemente fueron asesinados.

 Foto: EL HERALDO
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Según explicó a LA PRENSA, Isidora y su hijo se encontraban realizando actividades cotidianas, ya que habían salido juntos a hacer entregas relacionadas con el negocio de Favio, quien era propietario de una zapatería

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Uno de los testigos relató que “ellos ya habían detectado que lo venían siguiendo, venían saliendo de la Departamental de Educación de Cortés, cuando los interceptaron, les dispararon y salieron buscando la salida del segundo anillo. Un hombre se bajó e hizo varias detonaciones”.

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Añadió que, tras perpetrar el ataque, los mismos agresores huyeron del lugar robando otro vehículo para escapar con rumbo desconocido, mientras dejaban la escena del crimen.

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En el ataque, una tercera persona que viajaba en el automóvil resultó ilesa y fue atendida por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, que llegó rápidamente al lugar.

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Las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han confirmado capturas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este doble homicidio que ha conmocionado a San Pedro Sula.

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La fuente consultada describió a Favio como una persona callada, humilde y educada, cualidades que, según dijo, lo caracterizaban desde su juventud.

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Además, Favio creció en la colonia Los Ángeles de San Pedro Sula, donde era conocido por su trato respetuoso y su dedicación en su emprendimiento-

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