“Muy amable, no importa el género”: así recuerdan a Marcus Noah tras ser asesinado en Juticalpa, Olancho

La muerte de Marcus Noah ha provocado una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde amigos y conocidos han expresado su dolor.
El joven, asesinado en Juticalpa, departamento de Olancho, era conocido por su trato cercano con las personas.
Entre los comentarios que destacan, varios coinciden en describirlo como alguien amable sin importar el género de las personas.
“Muy amable, no importa el género”, escribió uno de los usuarios que lo conoció.
Otros mensajes reflejan el impacto emocional que ha dejado su partida en quienes compartieron con él.
“Su nobleza siempre será recordada”, se lee en otra de las publicaciones.
Asimismo, algunos expresaron su tristeza con frases como “qué pesar Marquitos” y “cuántos recuerdos”.
Las palabras de despedida también incluyen mensajes de fe, deseando descanso eterno para el joven.
Estas reacciones evidencian el cariño que había construido a lo largo de su vida.
El crimen que le quitó la vida sigue bajo investigación por parte de las autoridades.
Hasta ahora, no se ha informado sobre capturas ni sobre el móvil del hecho.
Mientras tanto, su memoria permanece viva en cada mensaje compartido por quienes lo conocieron.