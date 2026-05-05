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“Muy amable, no importa el género”: así recuerdan a Marcus Noah tras ser asesinado en Juticalpa, Olancho

Mensajes de despedida inundan redes sociales tras la muerte de Marcus Noah, joven asesinado en Juticalpa. Su muerte violenta aún es investigada

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 17:55
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La muerte de Marcus Noah ha provocado una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde amigos y conocidos han expresado su dolor.

 Foto: Redes Sociales
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El joven, asesinado en Juticalpa, departamento de Olancho, era conocido por su trato cercano con las personas.

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Entre los comentarios que destacan, varios coinciden en describirlo como alguien amable sin importar el género de las personas.

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“Muy amable, no importa el género”, escribió uno de los usuarios que lo conoció.

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Otros mensajes reflejan el impacto emocional que ha dejado su partida en quienes compartieron con él.

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“Su nobleza siempre será recordada”, se lee en otra de las publicaciones.

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Asimismo, algunos expresaron su tristeza con frases como “qué pesar Marquitos” y “cuántos recuerdos”.

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Las palabras de despedida también incluyen mensajes de fe, deseando descanso eterno para el joven.

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Estas reacciones evidencian el cariño que había construido a lo largo de su vida.

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El crimen que le quitó la vida sigue bajo investigación por parte de las autoridades.

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Hasta ahora, no se ha informado sobre capturas ni sobre el móvil del hecho.

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Mientras tanto, su memoria permanece viva en cada mensaje compartido por quienes lo conocieron.

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