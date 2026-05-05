Sicarios les dispararon y robaron un carro para huir: así fue el crimen de madre e hijo en SPS

Doña Isidora Padilla Cardona y su hijo Fabio Ismael Sarmiento Padilla fueron asesinados a balazos frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés.
Madre e hijo se transportaban en un vehículo tipo turismo en horas de la tarde de este martes, cuando ocurrió el ataque.
Todo ocurrió en la décima calle y 23 avenida del sector, frente a un centro educativo, donde Fabio Sarmiento iba conduciendo su vehículo tipo turismo color negro.
Ambas víctimas se desplazaban con normalidad cuando fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego sin mediar palabra contra el automóvil.
Testigos relataron que en ese momento un hombre armado descendió de un vehículo color negro y les disparó en repetidas ocasiones contra los ocupantes.
“Ellos (Fabio y su madre) ya habían detectado que lo venían siguiendo, venían saliendo de la Departamental de Educación de Cortés, cuando los interceptaron, les dispararon y salieron buscando la salida del segundo anillo. Un hombre se bajó e hizo varias detonaciones”, afirmó un testigo del hecho.
El mismo testimonio agregó que, tras el ataque, otro de los agresores robó un vehículo para huir de la escena, luego de haber perpetrado las detonaciones contra las víctimas.
“Le hicieron dos disparos a un hombre y le robaron el vehículo en el cual salió huyendo”, añadió la fuente que presenció lo ocurrido.
La ráfaga de disparos impactó el automóvil en múltiples puntos, destruyendo los vidrios del lado del conductor, del copiloto y la parte trasera, dejando expuesto el interior del vehículo.
En el hecho, una tercera persona que viajaba en el automóvil resultó ilesa y fue atendida posteriormente por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes y recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables del doble crimen.
Según informaron allegados, Fabio Sarmiento se dedicaba a la producción y venta de calzado como emprendedor, actividad con la que sostenía a su familia.