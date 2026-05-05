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Sicarios les dispararon y robaron un carro para huir: así fue el crimen de madre e hijo en SPS

“Ellos ya habían detectado que lo venían siguiendo", dijo uno de los testigos del crimen de Fabio Sarmiento Padilla y su madre, ambos asesinados frente a un centro educativo en SPS

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 17:33
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Doña Isidora Padilla Cardona y su hijo Fabio Ismael Sarmiento Padilla fueron asesinados a balazos frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés.

 Foto: Redes sociales
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Madre e hijo se transportaban en un vehículo tipo turismo en horas de la tarde de este martes, cuando ocurrió el ataque.

 Foto: EL HERALDO
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Todo ocurrió en la décima calle y 23 avenida del sector, frente a un centro educativo, donde Fabio Sarmiento iba conduciendo su vehículo tipo turismo color negro.

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Ambas víctimas se desplazaban con normalidad cuando fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego sin mediar palabra contra el automóvil.

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Testigos relataron que en ese momento un hombre armado descendió de un vehículo color negro y les disparó en repetidas ocasiones contra los ocupantes.

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“Ellos (Fabio y su madre) ya habían detectado que lo venían siguiendo, venían saliendo de la Departamental de Educación de Cortés, cuando los interceptaron, les dispararon y salieron buscando la salida del segundo anillo. Un hombre se bajó e hizo varias detonaciones”, afirmó un testigo del hecho.

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El mismo testimonio agregó que, tras el ataque, otro de los agresores robó un vehículo para huir de la escena, luego de haber perpetrado las detonaciones contra las víctimas.

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“Le hicieron dos disparos a un hombre y le robaron el vehículo en el cual salió huyendo”, añadió la fuente que presenció lo ocurrido.

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La ráfaga de disparos impactó el automóvil en múltiples puntos, destruyendo los vidrios del lado del conductor, del copiloto y la parte trasera, dejando expuesto el interior del vehículo.

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En el hecho, una tercera persona que viajaba en el automóvil resultó ilesa y fue atendida posteriormente por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911.

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Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes y recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables del doble crimen.

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Según informaron allegados, Fabio Sarmiento se dedicaba a la producción y venta de calzado como emprendedor, actividad con la que sostenía a su familia.

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