'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro

Autoridades policiales capturaron a Modesto Murillo Gutiérrez, señalado como presunto encargado logístico de la estructura criminal denominada “Cartel del Diablo”, que opera en el municipio de Sulaco, Yoro.
La detención se realizó en el municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, mediante un operativo coordinado por fuerzas especiales de la Policía Nacional de Honduras.
De acuerdo con los informes preliminares, el sospechoso fue capturado en posesión de al menos 10 armas de uso prohibido, entre ellas fusiles y municiones.
El individuo es conocido con el alias de “Supremo Corta Cabezas” y, según las autoridades, cumplía funciones logísticas dentro de la estructura criminal.
El subdirector de la Policía Nacional, Mario Molina Moncada, confirmó la detención y brindó detalles del operativo.
“Fue capturado el día de hoy, en una operación integrada por Inteligencia y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, en el sector de Sulaco, Yoro, al tercer integrante de la estructura criminal alias ‘El Diablo’”, expresó.
El funcionario agregó que al momento de su captura se le decomisaron armas largas, municiones y armamento considerado de guerra.
Asimismo, indicó que el detenido será remitido a los juzgados correspondientes para enfrentar cargos por secuestro, portación ilegal de armas de uso prohibido, posesión de municiones y asociación ilícita.
Las autoridades detallaron que este es el segundo integrante de dicha estructura criminal que ha sido capturado en operativos recientes.
Según la Policía, el grupo mantiene bajo intimidación a pobladores del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.
Las fuerzas de seguridad aseguraron que continúan con las diligencias para ubicar y capturar a otros miembros de la organización.
El caso sigue en proceso mientras el detenido es puesto a disposición de las autoridades judiciales.