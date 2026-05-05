  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro

El detenido, conocido como “Supremo Corta Cabezas”, fue arrestado con armas de guerra y enfrentará cargos por secuestro y asociación ilícita

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 16:51
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
1 de 12

Autoridades policiales capturaron a Modesto Murillo Gutiérrez, señalado como presunto encargado logístico de la estructura criminal denominada “Cartel del Diablo”, que opera en el municipio de Sulaco, Yoro.

 Foto: Estalin Irías/ Cortesía
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
2 de 12

La detención se realizó en el municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, mediante un operativo coordinado por fuerzas especiales de la Policía Nacional de Honduras.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
3 de 12

De acuerdo con los informes preliminares, el sospechoso fue capturado en posesión de al menos 10 armas de uso prohibido, entre ellas fusiles y municiones.

 Foto: Cortesía
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
4 de 12

El individuo es conocido con el alias de “Supremo Corta Cabezas” y, según las autoridades, cumplía funciones logísticas dentro de la estructura criminal.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
5 de 12

El subdirector de la Policía Nacional, Mario Molina Moncada, confirmó la detención y brindó detalles del operativo.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
6 de 12

“Fue capturado el día de hoy, en una operación integrada por Inteligencia y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, en el sector de Sulaco, Yoro, al tercer integrante de la estructura criminal alias ‘El Diablo’”, expresó.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
7 de 12

El funcionario agregó que al momento de su captura se le decomisaron armas largas, municiones y armamento considerado de guerra.

 Foto: Cortesía
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
8 de 12

Asimismo, indicó que el detenido será remitido a los juzgados correspondientes para enfrentar cargos por secuestro, portación ilegal de armas de uso prohibido, posesión de municiones y asociación ilícita.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
9 de 12

Las autoridades detallaron que este es el segundo integrante de dicha estructura criminal que ha sido capturado en operativos recientes.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
10 de 12

Según la Policía, el grupo mantiene bajo intimidación a pobladores del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
11 de 12

Las fuerzas de seguridad aseguraron que continúan con las diligencias para ubicar y capturar a otros miembros de la organización.

 Foto: Estalin Irías
'Supremo Corta Cabezas': supuesto operador logístico del “Cartel del Diablo” en Yoro
12 de 12

El caso sigue en proceso mientras el detenido es puesto a disposición de las autoridades judiciales.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos