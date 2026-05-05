Isidora y Favio Padilla, madre e hijo asesinados frente al colegio JTR de SPS

Una madre y su hijo fueron asesinados a balazos la tarde de este martes 5 de mayo en un violento ataque armado registrado en las cercanías de un centro educativo en San Pedro Sula, Cortés. Esto se sabe del caso:
Las víctimas fueron identificadas como Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 33 años, y su madre Isidora Padilla Cardona, de 72 años, quienes se encontraban dentro de un vehículo tipo turismo al momento del ataque.
El hecho violento ocurrió en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR).
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban con normalidad cuando fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo sin mediar palabra.
La ráfaga de disparos impactó el automóvil en múltiples puntos, dejando perforaciones en los vidrios del lado del conductor, del copiloto y en la parte trasera, donde madre e hijo perdieron la vida.
En la escena también se confirmó que una tercera persona resultó ilesa durante el ataque, tras una revisión por parte del personal del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Se conoció que un sujeto armado se bajó de un vehículo color negro, disparó contra ambos y luego se subió a otro carro que despojó de su propietario para huir de la escena del crimen.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes, mientras se esperaba la llegada de Medicina Forense para el levantamiento de los cuerpos.
Familiares de las víctimas se hicieron presentes en el sitio del crimen, donde confirmaron la identidad de ambos y lamentaron profundamente lo ocurrido.
Según versiones preliminares, Favio Sarmiento era un emprendedor dedicado a la producción y venta de calzado, actividad que realizaba desde su vivienda para sostener a su familia.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han confirmado capturas relacionadas con el hecho, mientras continúan las investigaciones.
La escena generó conmoción entre las personas que se encontraban en el sector, incluidos estudiantes que salían de su jornada académica.