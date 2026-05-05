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Aseguran que expareja de empresaria asesinada en Comayagua se entregará a la justicia

El hecho ocurrió en un restaurante de La Libertad, Comayagua donde la víctima fue atacada a disparos. Autoridades investigan el caso

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 16:17
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La investigación por el asesinato en la ciudad de Comayagua de la empresaria Nancy Karina Hernández Domínguez podría dar un giro en las próximas horas, luego de que algunas personas cercanas a él afirmaran podría entregarse en las últimas horas.

 Foto: Cortesía
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Se trata de Edwin Alonso Flores Caballero, expareja Nancy, quien según fuentes cercanas estaría considerando presentarse ante las autoridades.

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Aunque la información aún es preliminar, se maneja que su intención sería enfrentar el proceso judicial por los hechos ocurridos el pasado sábado 2 de mayo.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente esta posibilidad, por lo que se mantiene a la espera de un pronunciamiento formal.

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El caso se remonta a la noche del sábado, cuando la empresaria fue asesinada en el restaurante “La Cumbre”, ubicado en la colonia La Ceibita, en el municipio de La Libertad, departamento de Comayagua.

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De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en el lugar compartiendo en un ambiente social cuando ocurrió el ataque.

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Según explicó un portavoz policial, el sospechoso habría disparado en su contra en medio de una situación vinculada a conflictos personales.

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Además, se detalló que en el momento del hecho la empresaria estaba acompañada por sus tres hijos menores de edad.

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Las indagaciones también establecen que el presunto agresor se encontraba en otra área del establecimiento antes de acercarse a la víctima.

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Las autoridades indicaron que Flores Caballero es el padre de los menores y que la relación sentimental con Hernández había finalizado aproximadamente un año antes del crimen.

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Asimismo, se informó que el sospechoso había regresado recientemente al país tras residir en Estados Unidos.

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Mientras tanto, la Policía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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