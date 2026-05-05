Aseguran que expareja de empresaria asesinada en Comayagua se entregará a la justicia

La investigación por el asesinato en la ciudad de Comayagua de la empresaria Nancy Karina Hernández Domínguez podría dar un giro en las próximas horas, luego de que algunas personas cercanas a él afirmaran podría entregarse en las últimas horas.
Se trata de Edwin Alonso Flores Caballero, expareja Nancy, quien según fuentes cercanas estaría considerando presentarse ante las autoridades.
Aunque la información aún es preliminar, se maneja que su intención sería enfrentar el proceso judicial por los hechos ocurridos el pasado sábado 2 de mayo.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente esta posibilidad, por lo que se mantiene a la espera de un pronunciamiento formal.
El caso se remonta a la noche del sábado, cuando la empresaria fue asesinada en el restaurante “La Cumbre”, ubicado en la colonia La Ceibita, en el municipio de La Libertad, departamento de Comayagua.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en el lugar compartiendo en un ambiente social cuando ocurrió el ataque.
Según explicó un portavoz policial, el sospechoso habría disparado en su contra en medio de una situación vinculada a conflictos personales.
Además, se detalló que en el momento del hecho la empresaria estaba acompañada por sus tres hijos menores de edad.
Las indagaciones también establecen que el presunto agresor se encontraba en otra área del establecimiento antes de acercarse a la víctima.
Las autoridades indicaron que Flores Caballero es el padre de los menores y que la relación sentimental con Hernández había finalizado aproximadamente un año antes del crimen.
Asimismo, se informó que el sospechoso había regresado recientemente al país tras residir en Estados Unidos.
Mientras tanto, la Policía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.