“Carita de ángel”: último video de Marcus Noah antes de su muerte en Juticalpa, Olancho

El asesinato de Marcos Noé Mejía Meza, conocido en redes sociales como Marcus Noah, ha generado una ola de reacciones en Juticalpa, departamento de Olancho.
Entre los elementos que más han llamado la atención tras su muerte, destaca uno de sus últimos videos publicados en redes sociales.
En dicha grabación, el joven aparece mostrando su rostro con orgullo, acompañado de la canción “La Diosa” del cantante Xavi.
Durante el video, la letra “tiene carita de ángel” resalta como parte del contenido, frase con la que muchos usuarios lo han recordado tras conocerse su fallecimiento.
Como era habitual en sus publicaciones, Noah se mostraba maquillado, con labios rojos y pestañas pronunciadas, características que definían su estilo personal.
El contenido reflejaba seguridad y autenticidad, elementos que sus seguidores destacaban constantemente en los comentarios.
Tras su muerte, usuarios han retomado ese video como una forma de despedida, dejando mensajes cargados de nostalgia en redes sociales.
El joven fue hallado sin vida la mañana del domingo 3 de mayo en las cercanías de la residencial El Guanacaste, en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho. De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo presentaba varios impactos de bala, lo que confirmó la violencia con la que ocurrió el crimen.
Noah era originario de Juticalpa y residía en esa misma zona, donde fue encontrado sin vida en circunstancias aún bajo investigación.
Su caso ha generado consternación entre familiares, amigos y la comunidad en general.
Autoridades indicaron que continúan las diligencias para esclarecer el crimen, del cual aún no se tienen responsables capturados.
Mientras tanto, sus redes sociales se han convertido en un espacio de memoria para quienes lo conocieron.