Deja un hijo y a su esposa embarazada: Josué Fernández fue asesinado cuando trabajaba en SPS

Josué era un hombre de iglesia, entregado a su familia y comprometido con sacar adelante a su hijo y a su esposa, quien actualmente se encuentra embarazada. “Con profundo dolor en nuestros corazones, como ministerio lamentamos el fallecimiento de nuestro amado joven y líder, Josué Fernández. Josué fue un ejemplo de entrega, servicio y amor por Dios. Su vida impactó a muchos, dejando una huella imborrable en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerlo. Hoy no solo despedimos a un líder, sino a un amigo, a un hermano en la fe, que dedicó su vida a servir con pasión a esta generación. Nos unimos en oración por su familia y seres queridos, pidiendo a Dios que traiga consuelo y fortaleza en este momento tan difícil”, expresó el Ministerio Visión a las Naciones.