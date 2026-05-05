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Deja un hijo y a su esposa embarazada: Josué Fernández fue asesinado cuando trabajaba en SPS

Un joven temeroso de Dios, padre y esposo amoroso, era Josué Fernández, quien fue asesinado en San Pedro Sula mientras entregaba lácteos en negocios y pulperías

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 14:47
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“Josué fue un ejemplo de entrega, servicio y amor por Dios”, fue el mensaje que dejó la iglesia a la que pertenecía Josué Fernández, quien hoy deja a su pequeño y a su esposa embarazada solos, luego de que hombres armados le quitaran la vida mientras repartía producto en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
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Josué Fernández Perdomo, un joven de 24 años, fue asesinado a disparos mientras realizaba su jornada laboral en la colonia Centroamericana de San Pedro Sula. ¿Qué se sabe de su crimen?

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El hecho ocurrió cuando Fernández Perdomo se encontraba entregando productos en pulperías junto a un familiar cuando fueron interceptados por sujetos armados.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con la información inicial, ambos jóvenes eran empleados de una empresa distribuidora de productos lácteos y realizaban recorridos en distintos puntos de la ciudad como parte de su trabajo diario.

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El ataque se produjo cuando individuos a bordo de motocicletas los interceptaron presuntamente para asaltarlos y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ellos.

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Josué Fernández perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

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Elementos de la Policía Nacional llegaron hasta la escena, donde acordonaron el área e iniciaron con la recopilación de evidencias para esclarecer lo ocurrido en el crimen de Josué Fernández, padre de un pequeño.

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De manera preliminar, las autoridades manejan que el hecho se habría producido en medio de un intento de asalto, aunque continúan las investigaciones para confirmar esta hipótesis.

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El padre del joven insistió que el crimen "tenía que ser asalto, porque él andaba vendiendo. No tenía enemigos".

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"Me lo mataron. Él solo se dedicaba a trabajar, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Era una persona humilde", lamentó. Familiares de la víctima se hicieron presentes en el lugar y aseguraron que el joven se dedicaba de manera honrada a trabajar.

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Josué era un hombre de iglesia, entregado a su familia y comprometido con sacar adelante a su hijo y a su esposa, quien actualmente se encuentra embarazada. “Con profundo dolor en nuestros corazones, como ministerio lamentamos el fallecimiento de nuestro amado joven y líder, Josué Fernández. Josué fue un ejemplo de entrega, servicio y amor por Dios. Su vida impactó a muchos, dejando una huella imborrable en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerlo. Hoy no solo despedimos a un líder, sino a un amigo, a un hermano en la fe, que dedicó su vida a servir con pasión a esta generación. Nos unimos en oración por su familia y seres queridos, pidiendo a Dios que traiga consuelo y fortaleza en este momento tan difícil”, expresó el Ministerio Visión a las Naciones.

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“Josué, tu recuerdo vivirá en cada pase y en cada gol que compartimos. Tu ausencia pesa, pero tu huella es eterna. Te queremos y te extrañaremos siempre. Gracias por haber amado esta camiseta, gracias por cada consejo a nuestros compañeros, gracias por confiar. Gracias por todo. No es un adiós, es un hasta siempre en cada recuerdo compartido”, compartió el club de fútbol al que pertenecía.

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