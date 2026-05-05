Deja un hijo y a su esposa embarazada: Josué Fernández fue asesinado cuando trabajaba en SPS

“Josué fue un ejemplo de entrega, servicio y amor por Dios”, fue el mensaje que dejó la iglesia a la que pertenecía Josué Fernández, quien hoy deja a su pequeño y a su esposa embarazada solos, luego de que hombres armados le quitaran la vida mientras repartía producto en San Pedro Sula.
Josué Fernández Perdomo, un joven de 24 años, fue asesinado a disparos mientras realizaba su jornada laboral en la colonia Centroamericana de San Pedro Sula. ¿Qué se sabe de su crimen?
El hecho ocurrió cuando Fernández Perdomo se encontraba entregando productos en pulperías junto a un familiar cuando fueron interceptados por sujetos armados.
De acuerdo con la información inicial, ambos jóvenes eran empleados de una empresa distribuidora de productos lácteos y realizaban recorridos en distintos puntos de la ciudad como parte de su trabajo diario.
El ataque se produjo cuando individuos a bordo de motocicletas los interceptaron presuntamente para asaltarlos y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ellos.
Josué Fernández perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.
Elementos de la Policía Nacional llegaron hasta la escena, donde acordonaron el área e iniciaron con la recopilación de evidencias para esclarecer lo ocurrido en el crimen de Josué Fernández, padre de un pequeño.
De manera preliminar, las autoridades manejan que el hecho se habría producido en medio de un intento de asalto, aunque continúan las investigaciones para confirmar esta hipótesis.
El padre del joven insistió que el crimen "tenía que ser asalto, porque él andaba vendiendo. No tenía enemigos".
"Me lo mataron. Él solo se dedicaba a trabajar, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Era una persona humilde", lamentó. Familiares de la víctima se hicieron presentes en el lugar y aseguraron que el joven se dedicaba de manera honrada a trabajar.
Josué era un hombre de iglesia, entregado a su familia y comprometido con sacar adelante a su hijo y a su esposa, quien actualmente se encuentra embarazada. “Con profundo dolor en nuestros corazones, como ministerio lamentamos el fallecimiento de nuestro amado joven y líder, Josué Fernández. Josué fue un ejemplo de entrega, servicio y amor por Dios. Su vida impactó a muchos, dejando una huella imborrable en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerlo. Hoy no solo despedimos a un líder, sino a un amigo, a un hermano en la fe, que dedicó su vida a servir con pasión a esta generación. Nos unimos en oración por su familia y seres queridos, pidiendo a Dios que traiga consuelo y fortaleza en este momento tan difícil”, expresó el Ministerio Visión a las Naciones.
“Josué, tu recuerdo vivirá en cada pase y en cada gol que compartimos. Tu ausencia pesa, pero tu huella es eterna. Te queremos y te extrañaremos siempre. Gracias por haber amado esta camiseta, gracias por cada consejo a nuestros compañeros, gracias por confiar. Gracias por todo. No es un adiós, es un hasta siempre en cada recuerdo compartido”, compartió el club de fútbol al que pertenecía.