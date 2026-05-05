Sicarios la persiguieron en moto hasta matarla: crimen de la estudiante Blanca Posadas

Blanca Marisol Posadas, una joven de 19 años, perdió la vida tras un ataque armado ocurrido la tarde del domingo -3 de mayo- en la colonia Humuya, en Tegucigalpa. Esto se sabe sobre su crimen:
Posadas residía en la colonia Flor del Campo y, según el relato de su madre, había salido de su vivienda alrededor de las 4:30 de la tarde diciendo que regresaría pronto.
Sin embargo, la víctima fue interceptada por sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes le dieron persecución por varias calles del sector.
El ataque se registró alrededor de las 5:50 de la tarde, momento en el que los agresores lograron alcanzarla y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.
Versiones iniciales indican que la estudiante del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez fue acorralada por los sicarios, lo que le dejó sin posibilidad de escapar.
Ante la situación, la joven intentó huir; sin embargo, los atacantes lograron darle alcance, dejándola gravemente herida en el lugar.
Tras el hecho, vecinos de la colonia Humuya alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, solicitando asistencia inmediata para la víctima.
Minutos después, paramédicos llegaron al sitio y la trasladaron al Hospital Escuela, donde ingresó en estado crítico debido a las múltiples heridas de bala.
Pese a los esfuerzos médicos, la estudiante fue declarada muerta poco después de su ingreso, a causa de la gravedad de las heridas.
Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que la joven se conducía en una motocicleta y que el ataque podría estar relacionado con un intento de robo; no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.
Sus familiares retiraron el cuerpo de la morgue, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen.
Amigos y compañeros en redes sociales han lamentado su muerte, pidiendo que se dé con el paradero de los responsables.