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Sicarios la persiguieron en moto hasta matarla: crimen de la estudiante Blanca Posadas

Versiones indican que la estudiante del Saúl Zelaya Jiménez fue perseguida y acorralada por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabras le dispararon varias veces

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 13:55
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Blanca Marisol Posadas, una joven de 19 años, perdió la vida tras un ataque armado ocurrido la tarde del domingo -3 de mayo- en la colonia Humuya, en Tegucigalpa. Esto se sabe sobre su crimen:

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Posadas residía en la colonia Flor del Campo y, según el relato de su madre, había salido de su vivienda alrededor de las 4:30 de la tarde diciendo que regresaría pronto.

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Sin embargo, la víctima fue interceptada por sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes le dieron persecución por varias calles del sector.

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El ataque se registró alrededor de las 5:50 de la tarde, momento en el que los agresores lograron alcanzarla y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

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Versiones iniciales indican que la estudiante del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez fue acorralada por los sicarios, lo que le dejó sin posibilidad de escapar.

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Ante la situación, la joven intentó huir; sin embargo, los atacantes lograron darle alcance, dejándola gravemente herida en el lugar.

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Tras el hecho, vecinos de la colonia Humuya alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, solicitando asistencia inmediata para la víctima.

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Minutos después, paramédicos llegaron al sitio y la trasladaron al Hospital Escuela, donde ingresó en estado crítico debido a las múltiples heridas de bala.

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Pese a los esfuerzos médicos, la estudiante fue declarada muerta poco después de su ingreso, a causa de la gravedad de las heridas.

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Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que la joven se conducía en una motocicleta y que el ataque podría estar relacionado con un intento de robo; no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

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Sus familiares retiraron el cuerpo de la morgue, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen.

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Amigos y compañeros en redes sociales han lamentado su muerte, pidiendo que se dé con el paradero de los responsables.

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