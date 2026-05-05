Lo habrían raptado y tras torturarlo, lo asesinaron: crimen de Fernando Sarmiento

Fernando Elías Sarmiento, de 31 años de edad, fue hallado muerto en el kilómetro 9 de la carretera CA-5.
El cuerpo de la víctima fue encontrado envuelto en varias sábanas; únicamente se le miraban los pies. Previo a su crimen, circularon fotografías de él en las que lo señalaban de estafador, indicando que quitaba dinero y no lo pagaba.
Según la información compartida por las autorirdades, cuando el equipo de Medicina Forense desenvolvió el cuerpo, este presentaba golpes y signos de tortura.
Versiones preliminares indican que el joven fue raptado en Comayagüela y posteriormente trasladado a una vivienda, donde lo torturaron y, tras quitarle la vida, lo abandonaron a la orilla de la carretera CA-5.
El joven fue objeto de seguimiento. Sarmiento tenía varias denuncias por estafa e incluso por robo.
En redes sociales, Fernando Sarmiento presumía varios vehículos y teléfonos de último modelo.
Unos 15 días antes de que lo asesinaran, varias fotografías de Sarmiento fueron difundidas en Facebook. Ahora, esas mismas publicaciones tienen comentarios que indican que Sarmiento ya fue asesinado.
Usuarios afirmaban que mantenía deudas considerables con varias personas. Algunas denuncias apuntaban a que supuestamente utilizaba distintos métodos para obtener bienes como vehículos, celulares y joyas.
Otro de los señalamientos es que inducía a sus parejas a adquirir productos al crédito y no los pagaba.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas tras el crimen del joven, quien, según se conoció, era originario de Santa Bárbara.