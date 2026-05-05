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Doña Otilia y su hija Rosalina Contreras murieron tras fatal accidente en El Progreso

Doña Otilia, de unos 86 años, y su hija Rosalina, de 68, murieron en un accidente en motocicleta en el Progreso, Yoro. Familiares les dan el último adiós

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 11:32
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Una madre y su hija murieron en un accidente de tránsito en la aldea Guacamaya, municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en vísperas del Día de la Madre sumando consternación al trágico accidente.

 Foto: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como María Otilia Contreras, de 86 años de edad, y su hija Rosalina Fuentes Contreras, de 68 años.

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Los cuerpos de ambas fueron velados en la aldea Las Minas y este martes 5 de mayo se citó a amigos y seres queridos para su sepelio.

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¿Cómo ocurrió la tragedia? El accidente vial se registró en el sector conocido como Palada, en la aldea Guacamaya, entre los municipios de Santa Rita y El Progreso, en el departamento de Yoro, sobre la carretera RN-21.

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Las dos víctimas viajaban en una motocicleta cuando sufrieron el accidente; sin embargo, no hay detalles claros sobre cómo ocurrieron los hechos.

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Ambas fueron ingresadas en estado delicado de salud en el Hospital General de El Progreso, luego de ser auxiliadas por personas que transitaban en vehículos particulares.

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Minutos después de su ingreso al hospital, falleció doña Otilia Contreras.

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Por su parte, Rosalina fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, pero murió en el camino.

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Familiares y amigos les dan el último adiós a madre e hija. Sus seres queridos, con profundo dolor, se despiden de ambas.

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Madre e hija fueron veladas en el mismo lugar, rodeadas de flores, donde hijos y nietos las acompañaron para su despedida.

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