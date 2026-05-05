Diez impactos de bala: Arquitecto Mario Delcid, herido tras ser tiroteado en su carro en SPS

El arquitecto Mario Delcid resultó herido en un ataque a balazos en la colonia Serán, San Pedro Sula, mientras conducía su vehículo. ¿Qué se sabe del caso?
El reporte de las autoridades revela que el hecho fue denunciado a través del Sistema Nacional de Emergencia del 911 al rededor de las 12:45 pm del pasado lunes 4 de mayo.
Mario Alberto Delcid se conducía en un vehículo tipo turismo Hyundai Elantra, color negro, con placas HBG 1339, cuando fue atacado a disparos por desconocidos.
El vehículo en el que se conducía el joven se reportaron al menos 10 impactos de bala, del lado donde estaba el conductor.
Tras el ataque el joven fue trasladado rápidamente a un centro asistencia, donde permanece bajo atención médica.
¿Qué se sabe? Se conoció que el joven llevaba una planilla, el pago de varios empleado en el vehículo, por lo que una de las hipótesis que se aneja es un asalto.
En el asiento del conductor quedó varios rastros de sangre, aunque aún se desconoce cuántos impactos de bala recibió el arquitecto.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena. El vehículo solo quedó con perforaciones de bala en la ventana del conductor.
El hecho ocurrió en una construcción, supuestamente el joven venía saliendo de realizar el pago a los empleados del lugar.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud del arquitecto Mario Delcid, quien permanece hospitalizado en un centro asistencial de San pedro Sula.