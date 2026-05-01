Cae otro supuesto integrante del "Cartel del Diablo" al enfrentarse a la Policía en aldea de Marale

Yoro, Honduras.- Una nueva operación policial ejecutada en el norte del departamento de Francisco Morazán, dejó como resultado la detención de otro presunto integrante de la banda delictiva conocida como el "Cartel del Diablo".

El hecho se dio en el ahora conflictivo municipio de Marale, en la comunidad de El Calichón, limítrofe con Sulaco, en el departamento de Yoro; otro de los pueblos envuelto en problemas de delincuencia y crímenes, en los últimos meses.

El detenido responde al nombre de Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años de edad, apodado "Calolo", originario y residente en el caserío El Calichón; quien según el informe de la Policía Nacional (PN), se habría opuesto a un registro de los agentes del orden.

El comisionado de Policía, Wilber Reyes, jefe de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, informó que "en un patrullaje rutinario que se desarrollaba, al momento de interceptar a unos individuos que se transportaban en motocicleta, uno de ellos presentó una oposición al registro y, al momento de requerirlo, él se enfrentó a los funcionarios policiales".