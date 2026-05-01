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Cae otro supuesto integrante del "Cartel del Diablo" al enfrentarse a la Policía en aldea de Marale

El joven de 21 años había sido detenido hace 20 días, en poder de un fusil y drogas, pero de forma inverosímil fue dejado en libertad por un juez

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 12:21
Cae otro supuesto integrante del Cartel del Diablo al enfrentarse a la Policía en aldea de Marale

Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años de edad, "Calolo", al caer al pavimento, tras el asedio de la Policía. El arma decomisada que portaba el detenido.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.- Una nueva operación policial ejecutada en el norte del departamento de Francisco Morazán, dejó como resultado la detención de otro presunto integrante de la banda delictiva conocida como el "Cartel del Diablo".

El hecho se dio en el ahora conflictivo municipio de Marale, en la comunidad de El Calichón, limítrofe con Sulaco, en el departamento de Yoro; otro de los pueblos envuelto en problemas de delincuencia y crímenes, en los últimos meses.

El detenido responde al nombre de Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años de edad, apodado "Calolo", originario y residente en el caserío El Calichón; quien según el informe de la Policía Nacional (PN), se habría opuesto a un registro de los agentes del orden.

El comisionado de Policía, Wilber Reyes, jefe de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, informó que "en un patrullaje rutinario que se desarrollaba, al momento de interceptar a unos individuos que se transportaban en motocicleta, uno de ellos presentó una oposición al registro y, al momento de requerirlo, él se enfrentó a los funcionarios policiales".

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Los efectivos policiales que iban a bordo de una patrulla policial les hicieron señal de parada a dos motocicletas en las que viajaban dos sujetos, pero ninguno de los dos atendió el llamado de la autoridad. Uno de ellos perdió el control y cayó sobre el pavimento, ante el asedio de los uniformados y el segundo se dio a la fuga.

En el proceso de captura de este sujeto, presunto miembro del violento "Cartel del Diablo", resultó con lesiones leves al caer del vehículo de dos ruedas en el que se transportaba, sobre quien la Policía ya inició el rastreo en la zona de Marale y Sulaco.

Detenido recientemente

"Estamos haciendo las gestiones pertinentes para poder robustecer con mayor cantidad de funcionarios policiales en ese sector, para poder darle captura, en su momento, al líder de esta estructura criminal del Cártel del Diablo", indicó el oficial Mayes.

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A "Calolo" le decomisaron un arma de fuego, tipo mini Uzi, con todas las municiones en su cargador, que llevaba escondida bajo un suéter color negro que este vestía. Además, una motocicleta colores negro y amarillo, en la que viajaba.

Carlos Daniel Palma Murrillo, fue detenido recientemente, el pasado 11 de abril, en la aldea San Antonio, del municipio de Sulaco, en poder de un fusil y varios alijos de marihuana. La Policía lo remitió, junto a las evidencias, a un juzgado en el departamento de Yoro, pero en la audiencia inicial fue dejado en libertad, por razones que la propia Policía no se explica.

Las autoridades lo señalan como uno de los presuntos sicarios y hombre de confianza de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", cabecilla de esa banda de delincuentes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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