Líder del "Cartel del Diablo", entre los 10 más buscados de Honduras; ofrecen recompensa

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras informó este viernes 24 de abril que actualizó la lista de los 10 criminales más buscados de Honduras. En el nuevo afiche agregaron a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como líder del "Cartel del Diablo".

Según la información de la institución, se dará una recompensa de 300 mil lempiras para quien aporte información fidedigna que conduzca a la captura de Gumercindo Ferrera Rodas.

Liderando la lista de los criminales más buscados del país figura Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como "El Porky", identificado como líder de la Mara Salvatrucha y por quien ofrecen una compensación de cinco millones de dólares.

Le sigue Rolando Josué Sánchez Salinas, por quien se ofrece una recompensa de cinco millones de lempiras, seguido de Cristhian José Castillo Mercado, con un millón de lempiras como incentivo para quien entregue información sobre su paradero.

El listado continúa con Kleivin Emilson Orellana, -el único capturado de la lista hasta ahora- señalado como el líder de la estructura criminal "La Kleivona".

También figuran en el listado Alexander Manuel Díaz Rodríguez, Carlos Arturo Ochoa Medina y Fabricio Jared Matute Cabrera, cada uno con una recompensa de 500 mil lempiras.