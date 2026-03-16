Envían a cárcel de Támara a supuesto líder de la banda “La Kleivona”

San Pedro Sula, Honduras.- Un tribunal de sentencia ordenó este lunes -16 de marzo- el traslado de Kleivin Orellana, señalado como supuesto líder de la banda criminal conocida como “La Kleivona”, al Centro Penitenciario Nacional de Támara.

La decisión se tomó luego de que el tribunal revocara las medidas sustitutivas que anteriormente le había impuesto un juzgado de letras de lo penal, informó el portavoz judicial en San Pedro Sula, Luis Gabriel Barahona.

Según explicó el funcionario, la orden de captura contra Orellana fue emitida el 22 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Sentencias, sala 1, y posteriormente ejecutada por autoridades policiales.