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Envían a cárcel de Támara a supuesto líder de la banda “La Kleivona”

Kelivin Orellana fue trasladado al centro penitenciario de Támara tras la revocación de sus medidas sustitutivas mientras enfrenta varios procesos judiciales

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 15:13
Envían a cárcel de Támara a supuesto líder de la banda “La Kleivona”

Según explicó el funcionario, la orden de captura contra Orellana fue emitida el 22 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Sentencias, sala uno, y posteriormente ejecutada por autoridades policiales.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Un tribunal de sentencia ordenó este lunes -16 de marzo- el traslado de Kleivin Orellana, señalado como supuesto líder de la banda criminal conocida como “La Kleivona”, al Centro Penitenciario Nacional de Támara.

La decisión se tomó luego de que el tribunal revocara las medidas sustitutivas que anteriormente le había impuesto un juzgado de letras de lo penal, informó el portavoz judicial en San Pedro Sula, Luis Gabriel Barahona.

Según explicó el funcionario, la orden de captura contra Orellana fue emitida el 22 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Sentencias, sala 1, y posteriormente ejecutada por autoridades policiales.

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Tras su detención, Orellana fue presentado ante la secretaría judicial y posteriormente compareció a una audiencia de revisión de medidas, donde se le notificó la decisión de revocar los beneficios que le permitían permanecer en libertad.

Barahona detalló que el acusado permanecerá recluido en el penal de Támara mientras se desarrolla el juicio oral y público en su contra.

Además, indicó que Orellana enfrenta otra causa pendiente por el asesinato de Henry Jonnathan Mejía Velásquez, quien se desempeñaba como policía municipal en el municipio de La Lima, en Cortés.

Este hecho violento ocurrió en 2023 y, según el portavoz judicial, para el próximo 25 de marzo se programó la audiencia de proposición de pruebas dentro de ese proceso.

Cae supuesto cabecilla de banda "La Kleivona": ofrecían medio millón de lempiras por él

Asimismo, el imputado estuvo vinculado a otra causa ocurrida en 2024, cuando 14 personas fueron detenidas en un restaurante de comida rápida en El Progreso por el delito de asociación para delinquir.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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