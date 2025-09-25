Medio millón de lempiras ofrecen por información de "La Kleivona", presunto cabecilla de banda criminal

San Pedro Sula, Honduras.-Medio millón de lempiras ofrecen en recompensa las autoridades hondureñas a quien brinde información que dé con la captura de un cabecilla de una banda criminal.

De acuerdo con la Policía Nacional, Kleivin Orellana Guzmán, conocida como "La Kleivona", presunto cabecilla de estructura criminal, es una "persona considerada como de alta peligrosidad".

"Se supone lidera una estructura criminal en los sectores bajos del municipio de La Lima y los sectores de La Protección en Choloma", informaron las autoridades.