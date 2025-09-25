  1. Inicio
  2. · Sucesos

Medio millón de lempiras ofrecen por información de "La Kleivona", presunto cabecilla de banda criminal

"La Kleivona" es acusado por varios delitos, entre ellos, narcotráfico y homicidio. Según la Policía, operaba en los sectores de La Lima y La Protección

  • 25 de septiembre de 2025 a las 09:37
Medio millón de lempiras ofrecen por información de La Kleivona, presunto cabecilla de banda criminal

Kleivin Orellana Guzmán es buscado por las autoridades hondureñas.

 Foto: Cortesía Policía Nacional

San Pedro Sula, Honduras.-Medio millón de lempiras ofrecen en recompensa las autoridades hondureñas a quien brinde información que dé con la captura de un cabecilla de una banda criminal.

De acuerdo con la Policía Nacional, Kleivin Orellana Guzmán, conocida como "La Kleivona", presunto cabecilla de estructura criminal, es una "persona considerada como de alta peligrosidad".

"Se supone lidera una estructura criminal en los sectores bajos del municipio de La Lima y los sectores de La Protección en Choloma", informaron las autoridades.

Por enemistades personales habrían asesinado a joven en Choluteca

Además, "La Kleivona" estaría vinculado a delitos de desplazamiento forzado de personas, robo de productos de las fincas de esos sectores, narcotráfico y homicidio.

"Quien tenga información puede llamar al número 9974-9737, pero también a la línea 911, del Sistema Nacional de Emergencias, toda la información que se está recopilando se maneja de manera confidencial", afirmó el subcomisario de la Policía Nacional Edgardo Barahona.

Hombre mata a su exesposa embarazada y a su suegro en Roatán, Islas de la Bahía

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias