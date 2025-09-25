  1. Inicio
Por enemistades personales habrían asesinado a joven en Choluteca

Dos sicarios en moto llegaron hasta donde departía Alejandro Josué Estrada y le dispararon en reiteradas ocasiones; la persona que platicaba con él, está gravemente herido

  • 25 de septiembre de 2025 a las 08:34
Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años de edad, murió tras recibir dos impactos de bala en su cuerpo.

 Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- Enemistades personales habrían sido la causa del asesinato de Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años, en el barrio San Luis de Choluteca, zona sur de Honduras.

Así lo confirmó Lucila Amador, vocera de la Policía Nacional en la zona sur, quien detalló que los responsables del crimen se transportaban en una motocicleta.

"Él presentaba dos heridas en diferentes partes de su cuerpo y, según narración de nuestros funcionarios policiales, se encontraba en compañía de otro ciudadano cuando personas a bordo de una motocicleta llegaron, les dispararon y se dieron a la fuga", explicó Amador.

La portavoz también informó que la segunda víctima permanece en estado reservado en el Hospital del Sur. Asimismo, aclaró que Estrada Ordóñez no contaba con antecedentes penales.

En un intento por salvarle la vida, Alejandro Josué fue trasladado al Hospital Regional del Sur, pero murió pocos segundos después de su ingreso.

Las autoridades investigan la hipótesis de las enemistades personales, por lo que se espera que en los próximos días los responsables del crimen sean capturados y puestos a disposición de los tribunales de justicia.

De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2025, en el departamento de Choluteca han perdido la vida de manera violenta 64 personas.

Aunque la incidencia es menor que la registrada en Olancho, Francisco Morazán y Cortés, Choluteca se mantiene entre los departamentos con altos índices de violencia en el país.

Redacción web
