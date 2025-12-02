“Ya teníamos previsto este ajuste en las posiciones”: PN tras que Nasralla tomara la ventaja

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el candidato liberal a la presidencia, Salvador Nasralla, tomara la ventaja sobre el candidato Nasry Asfura, el Partido Nacional se pronunció, asegurando que esto es algo que ya tenían previsto.
A través de su cuenta oficial en X, el Partido Nacional sostuvo que “una vez reanudado el conteo en el CNE, ya teníamos previsto este ajuste en las posiciones”.
La institución política llamó a la calma, asegurando que conocen los números y que “la ventaja la tiene nuestro candidato Nasry Asfura”.
Asfura perdió la ventaja ante Nasralla
La actualización de los resultados dejó de conocerse desde el mediodía del pasado lunes 1 de diciembre, cuando el sistema de divulgación de resultados dejó de funcionar.
El primer corte posicionó a Asfura con una ventaja de más de 20,000 votos, pero a medida que fueron ingresando las actas, la diferencia se redujo a menos de 600 votos sobre Nasralla.
La página del Consejo Nacional Electoral (CNE) aún sigue sin funcionar; sin embargo, los medios de comunicación han continuado conociendo los resultados desde el Centro de Divulgación del organo electoral.
Los resultados volvieron a actualizarse este martes 2 de diciembre, alrededor de las 2:00 de la tarde, y fue en ese momento cuando el candidato liberal, Salvador Nasralla, remontó y tomó la ventaja.
Los primeros resultados divulgados este martes le daban la ventaja a Nasralla por más de 650 votos, al posicionarlo con 769,768 votos frente a los 768,833 del candidato nacionalista, Nasry Asfura.
No obstante, a medida que han avanzado las actas, la diferencia se ha ampliado.
Los resultados se han ido actualizando cada dos minutos y, al cierre de esta nota, Nasralla ya acumulaba 829,759 votos, por encima de los 823,764 de Nasry Asfura.