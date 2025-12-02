“Ya teníamos previsto este ajuste en las posiciones”: PN tras que Nasralla tomara la ventaja

La institución política llamó a la calma, asegurando que conocen los números y que “la ventaja la tiene nuestro candidato Nasry Asfura”.

A través de su cuenta oficial en X, el Partido Nacional sostuvo que “una vez reanudado el conteo en el CNE, ya teníamos previsto este ajuste en las posiciones”.

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el candidato liberal a la presidencia, Salvador Nasralla , tomara la ventaja sobre el candidato Nasry Asfura , el Partido Nacional se pronunció, asegurando que esto es algo que ya tenían previsto.

La actualización de los resultados dejó de conocerse desde el mediodía del pasado lunes 1 de diciembre, cuando el sistema de divulgación de resultados dejó de funcionar.

El primer corte posicionó a Asfura con una ventaja de más de 20,000 votos, pero a medida que fueron ingresando las actas, la diferencia se redujo a menos de 600 votos sobre Nasralla.

La página del Consejo Nacional Electoral (CNE) aún sigue sin funcionar; sin embargo, los medios de comunicación han continuado conociendo los resultados desde el Centro de Divulgación del organo electoral.

Los resultados volvieron a actualizarse este martes 2 de diciembre, alrededor de las 2:00 de la tarde, y fue en ese momento cuando el candidato liberal, Salvador Nasralla, remontó y tomó la ventaja.

Los primeros resultados divulgados este martes le daban la ventaja a Nasralla por más de 650 votos, al posicionarlo con 769,768 votos frente a los 768,833 del candidato nacionalista, Nasry Asfura.