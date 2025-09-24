Entregan cuerpos de dos hermanos que murieron carbonizados en la capital

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Autoridades de Medicina Forense entregaron los <b>cuerpos </b>de los dos <b>hermanos </b>que murieron <b>carbonizados </b>al incendiarse la casa en que vivían en el sector de Agafam de la colonia <b>Nueva Suyapa </b>de la capital de Honduras, Tegucigalpa.Los menores fueron identificados como<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/dos-ninos-mueren-carbonizados-nueva-suyapa-PA27419688" target="_blank"> Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, y José Ricardo Lagos López, de 4 años,</a> quienes fueron encontrados en el interior de una pequeña habitación que se quemó el pasado jueves.