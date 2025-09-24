Entregan cuerpos de dos hermanos que murieron carbonizados en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de Medicina Forense entregaron los cuerpos de los dos hermanos que murieron carbonizados al incendiarse la casa en que vivían en el sector de Agafam de la colonia Nueva Suyapa de la capital de Honduras, Tegucigalpa.

Los menores fueron identificados como Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, y José Ricardo Lagos López, de 4 años, quienes fueron encontrados en el interior de una pequeña habitación que se quemó el pasado jueves.