Entregan cuerpos de dos hermanos que murieron carbonizados en la capital

Siete días tardaron las autoridades para reconocer a los menores fallecidos en Suyapa

  • 24 de septiembre de 2025 a las 21:17
Los familiares reclamaron los cuerpos de los niños carbonizados.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de Medicina Forense entregaron los cuerpos de los dos hermanos que murieron carbonizados al incendiarse la casa en que vivían en el sector de Agafam de la colonia Nueva Suyapa de la capital de Honduras, Tegucigalpa.

Los menores fueron identificados como Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, y José Ricardo Lagos López, de 4 años, quienes fueron encontrados en el interior de una pequeña habitación que se quemó el pasado jueves.

Hermanos quedaron solos: así ocurrió el incendio en Nueva Suyapa que dejó dos niños carbonizados

Debido a que los pequeños quedaron completamente carbonizados, fue necesario realizar pruebas de ADN a los padres de los infantes.

Tras conocer que los resultados eran positivos, los cuerpos fueron entregados a los familiares para ser sepultados.

El Cuerpo de Bomberos brindará un informe sobre las causas que provocaron el incendio en la vivienda donde perdieron la vida los dos niños

