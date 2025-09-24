¿Cuáles fueron los motivos de suspensión en la búsqueda de Elvis Eliú Bautista?

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades reanudaron este miércoles 24 de septiembre las labores de búsqueda de Elvis Eliú Bautista Guillén, el niño de 11 años desaparecido el pasado domingo en la colonia Los Arcos, San Pedro Sula.

El subteniente Gabriel Chacón, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, explicó a La Prensa que las labores habían sido suspendidas de manera temporal debido a que las aguas desprendían un líquido que representaba un riesgo para el personal.

“Se suspendió porque las aguas desprendían un líquido. Ayer se suspendió solo en el canal, pero seguimos supervisando por arriba. Ya son once días, esperamos encontrar a este menor”, declaró Chacón.

El caso mantiene en incertidumbre a la comunidad y a los rescatistas, ya que tras once días de intensa búsqueda no se tiene rastro del niño.

La situación recuerda que en ese mismo lugar fue hallado el cuerpo del inspector de Policía Kevin Pérez Vargas, quien perdió la vida al intentar rescatar al menor.