Ana Paola Hall confirma que con dos maletas del Centro Evangélico Bethel, de La Ceiba, inició escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, confirmó que el escrutinio especial inició con la revisión de dos maletas del Centro Evangélico Bethel, de La Ceiba, Atlántida.

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial del nivel electivo presidencial, con dos maletas del Centro Evangélico Bethel, de La Ceiba, Atlántida", informó Hall en una publicación en su cuenta de X.

Afirmó que "una vez realizada la verificación técnica de transmisión de esas dos nuevas actas, ingresarán todos los miembros presentes de JEVR y continuarán los escrutinios especiales en todas las mesas".