Inicia escrutinio especial para definir resultados presidencial tras semanas de tensión

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un proceso postelectoral marcado por tensiones y desacuerdos, este jueves inició el escrutinio especial -a eso de las 3:35 de la tarde- que definirá al ganador de la presidencia, luego de dos semanas sin resultados oficiales de las elecciones generales.
A las 3:30 p.m. de la tarde, representantes de los partidos políticos ingresaron al Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se desarrollará la revisión.
El inicio del escrutinio se produjo después de que, la noche del miércoles, el Partido Nacional y el Partido Liberal anunciaran un acuerdo para revisar 2,794 actas que presentan inconsistencias.
El consenso permitió destrabar el proceso, previsto inicialmente para el pasado 13 de diciembre, pero suspendido por desacuerdos entre las fuerzas políticas.
Arístides Mejía, representante del Partido Liberal, afirmó que "el Partido Liberal y Nacional estamos de acuerdo en respaldar absolutamente el escrutinio de las 2,794 actas, a fin de que esto comience lo más rápido posible, si es posible en el primer turno que sigue a partir de ahora".
Mejía agregó que el acuerdo incluye solicitar al CNE que revise con prontitud todas las reclamaciones presentadas por los partidos relacionadas con actas que presentan irregularidades.
Por su parte, María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial del Partido Nacional, confirmó la reanudación inmediata del proceso. "Estamos muy contentos porque ya hemos acordado que el escrutinio especial se reanudará lo más pronto posible, el día de mañana en el primer turno", declaró.
Cada partido político deberá disponer de 150 personas para participar en el escrutinio, organizadas en dos turnos de 12 horas. El procedimiento contempla la revisión voto por voto y podría involucrar más de 500 mil sufragios.
El portal oficial de resultados permanece sin cambios desde el domingo 14 de diciembre a las 4:45 de la tarde y aún tiene pendientes 38 actas por transmitir. Con el 99.80% de las actas escrutadas, los datos preliminares ubican a Nasry Asfura con el 40.54% (1,305,033 votos), seguido de Salvador Nasralla con el 39.19% (1,261,849 votos).
El inicio del escrutinio también se vio retrasado por la falta de autorización formal del consejero Marlon Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), quien, según lo informado, "no ha dado voto por escrito" para avalar el procedimiento.
De acuerdo con la Ley Electoral, el escrutinio especial consiste en la revisión de actas y urnas que presentan errores de digitación, inconsistencias numéricas o irregularidades. Esta fase permite corregir sumatorias, incorporar votos no contabilizados e incluso anular actas cuando los vicios no pueden subsanarse.
El proceso será supervisado directamente por el CNE y observadores nacionales e internacionales y contará con la presencia de representantes de los partidos políticos, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados finales.