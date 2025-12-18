Inicia escrutinio especial para definir resultados presidencial tras semanas de tensión

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un proceso postelectoral marcado por tensiones y desacuerdos, este jueves inició el escrutinio especial -a eso de las 3:35 de la tarde- que definirá al ganador de la presidencia, luego de dos semanas sin resultados oficiales de las elecciones generales.

A las 3:30 p.m. de la tarde, representantes de los partidos políticos ingresaron al Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se desarrollará la revisión.

El inicio del escrutinio se produjo después de que, la noche del miércoles, el Partido Nacional y el Partido Liberal anunciaran un acuerdo para revisar 2,794 actas que presentan inconsistencias.

El consenso permitió destrabar el proceso, previsto inicialmente para el pasado 13 de diciembre, pero suspendido por desacuerdos entre las fuerzas políticas.

Arístides Mejía, representante del Partido Liberal, afirmó que "el Partido Liberal y Nacional estamos de acuerdo en respaldar absolutamente el escrutinio de las 2,794 actas, a fin de que esto comience lo más rápido posible, si es posible en el primer turno que sigue a partir de ahora".

Mejía agregó que el acuerdo incluye solicitar al CNE que revise con prontitud todas las reclamaciones presentadas por los partidos relacionadas con actas que presentan irregularidades.

Por su parte, María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial del Partido Nacional, confirmó la reanudación inmediata del proceso. "Estamos muy contentos porque ya hemos acordado que el escrutinio especial se reanudará lo más pronto posible, el día de mañana en el primer turno", declaró.