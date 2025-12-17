Ana Paola Hall pide protección inmediata para las personas y material electoral en Infop

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, pidió a los cuerpos de seguridad a proteger de forma inmediata al personal y material electoral instalado en el Centro Logístico Electoral instalado en el Infop. A través de un mensaje en su cuenta de X, hizo el llamado con "fines preventivos" en el marco de la "Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, protejan las personas y el material electoral de las Elecciones Generales 2025 que ahí se encuentra". Además, pidió a la comunidad internacional que "esté atenta y documente lo que pueda ocurrir".

El llamado de Hall se da después de que la presidenta Xiomara Castro convocara, una vez más, a sus colectivos de Libre a mantenerse en las calles para "defender" la democracia. Por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes a exigir que los resultados se revisen voto por voto, para garantizar la decisión ciudadana. "Al convocarlos es precisamente para que podamos manifestarnos en forma pacífica, así como estamos acostumbrados a hacerlo. La democracia se defiende de pie, no en silencio", expresó Castro. La madrugada del martes 16 de diciembre violentos enfrentamientos se registraron en las inmediaciones del Infop, luego que la Policía Nacional desalojara a los colectivos de Libre que quemaban llantas y obstaculizaban el paso. Estas acciones, además de la negativa de algunos partidos políticos en presentar a sus representantes, han atrasado en escrutinio especial que debió comenzar el pasado fin de semana -13 de diciembre-, pese a que el CNE aseguró estar listo para dar inicio al proceso. Los militantes del partido Libertad y Refundación han sido llamados a la insurrección por parte de su coordinador, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien los instó a salir a las calles a exigir el conteo voto por voto de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

