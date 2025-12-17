Odir Fernández cuestiona la "falta disposición" de Libre para aceptar resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, envió un mensaje a la presidenta de la República, Xiomara Castro, en el que cuestionó la falta de “disposición” de su partido para aceptar los resultados preliminares de las elecciones generales. A través de su cuenta de X, Fernández manifestó que “la falta de empatía y de disposición para aceptar los resultados con dignidad”, por parte del partido Libertad y Refundación (Libre), le genera una profunda preocupación. “En esa jornada, el pueblo hondureño no solo eligió autoridades, sino que expresó un claro rechazo a la actual administración, como respuesta a prácticas de prepotencia evidenciadas por algunos funcionarios”, escribió el académico.

Fernández aseguró que muchos políticos "olvidaron que, concluida la campaña, su rol es servir al Estado con responsabilidad y mesura", y ahora, no quieren soltar el poder. Asimismo, rechazó las recientes convocatorias realizadas por partidos políticos a organismos de base, militancia y colectivos, ya que —a su criterio— este tipo de llamados solo derivan en "confrontación social". "Quienes hemos ejercido función pública sabemos que el deber primario del Estado es promover la paz y la estabilidad, no profundizar tensiones", señaló. El rector también expresó su preocupación por "la existencia de amenazas, aunque provengan de sectores minoritarios, desde ámbitos de la fuerza pública contra periodistas y ciudadanos que disienten del oficialismo".