Odir Fernández cuestiona la "falta disposición" de Libre para aceptar resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, envió un mensaje a la presidenta de la República, Xiomara Castro, en el que cuestionó la falta de “disposición” de su partido para aceptar los resultados preliminares de las elecciones generales.
A través de su cuenta de X, Fernández manifestó que “la falta de empatía y de disposición para aceptar los resultados con dignidad”, por parte del partido Libertad y Refundación (Libre), le genera una profunda preocupación.
“En esa jornada, el pueblo hondureño no solo eligió autoridades, sino que expresó un claro rechazo a la actual administración, como respuesta a prácticas de prepotencia evidenciadas por algunos funcionarios”, escribió el académico.
Fernández aseguró que muchos políticos “olvidaron que, concluida la campaña, su rol es servir al Estado con responsabilidad y mesura”, y ahora, no quieren soltar el poder.
Asimismo, rechazó las recientes convocatorias realizadas por partidos políticos a organismos de base, militancia y colectivos, ya que —a su criterio— este tipo de llamados solo derivan en “confrontación social”.
“Quienes hemos ejercido función pública sabemos que el deber primario del Estado es promover la paz y la estabilidad, no profundizar tensiones”, señaló.
El rector también expresó su preocupación por “la existencia de amenazas, aunque provengan de sectores minoritarios, desde ámbitos de la fuerza pública contra periodistas y ciudadanos que disienten del oficialismo”.
A juicio de Fernández, Libre se encuentra en el momento adecuado para aceptar la voluntad popular y realizar “un cierre responsable de este período gubernamental”.
Asimismo, solicitó a la presidenta Castro “emitir instrucciones claras para que los actuales funcionarios actúen con probidad y no dispongan de los recursos públicos, como si se tratara de una despedida anticipada, a sabiendas de que su gestión concluye”.
Además, advirtió que sus declaraciones “podrían pasar factura a mi familia y a nuestra seguridad”, pero insistió en que Honduras “requiere serenidad, responsabilidad histórica y respeto al mandato ciudadano”.
Las declaraciones de Fernández surgieron en respuesta a las afirmaciones de Castro sobre un supuesto plan de "golpe de Estado" para su gobierno.
"Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE UU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", posteó la presidenta en sus redes sociales, el pasado martes 16 de diciembre.