La Seduc y gobierno de Francia impulsan la educación terciaria en hostelería y turismo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc), junto con el gobierno de Francia, en los últimos años vienen impulsando el proyecto de formación técnica no universitaria y este año la iniciativa se hace realidad con la ejecución del edificio donde se desarrollará el proyecto. Las autoridades de la Seduc y la Embajada de Francia en Honduras recibieron oficialmente la obra civil donde funcionará el Módulo de Formación Técnica no Universitaria. El espacio, que tiene una inversión de 9,568,875 lempiras, albergará el Centro Integral de Formación Técnico-Profesional en Turismo.

Cuenta con cocina, red de gas, cuarto frío, bodega de almacén, área de restaurante, lavandería de restaurante, almacén de restaurante, barras de servicio de comida, lavandería, economato, laboratorio de lenguas, área de técnicas de negociación, habitación doble, cuarto eléctrico y jardines exteriores De acuerdo con las autoridades de la Seduc, la infraestructura esta proyectada para dar atención a 200 estudiantes y 25 docentes, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de competencias técnicas vinculadas al sector turismo. El ministro de Educación, Jaime Rodríguez, comentó que con el proyecto se verán beneficiados todos los jóvenes que están recibiendo formación en turismo y también, los docentes que formarán a estos jóvenes. El programa comenzó en 2018 con el objetivo que los jóvenes que están fuera del sistema educativo hondureño reciban una educación técnica no universitaria o como se le conocer educación terciaria en áreas como el turismo, la hotelería y técnicas culinarias.