Atrasos marcan ejecución de cinco megaobras clave en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-A medida que se acerca el cierre del período municipal 2022-2026, al menos cinco proyectos de infraestructura considerados megaobras en Tegucigalpa avanzan a paso lento o aún no han iniciado su ejecución, generando inconformidad entre la población capitalina. Durante los últimos cuatro años, la administración municipal anunció e impulsó una serie de proyectos con el objetivo de modernizar y fortalecer la infraestructura del Distrito Central. No obstante, varios de estos continúan inconclusos o pendientes, pese a encontrarse en la recta final del período edilicio. Uno de los casos más emblemáticos es el puente a desnivel Papa Francisco, una obra valorada en 498 millones de lempiras. El proyecto comenzó su construcción en mayo de 2024 y fue habilitado de forma parcial el 21 de noviembre, cuando se aperturó el carril izquierdo de ambas vías para operar como paso bidireccional y aliviar el congestionamiento vehicular. Aunque desde noviembre de 2025 se observa presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en el lugar, conductores capitalinos consideran que los avances no corresponden al tiempo transcurrido desde el inicio de la obra. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “La sensación que tenemos es que este proyecto pudo haberse desarrollado en menos tiempo”, expresaron automovilistas que transitan a diario por la zona. El lento avance de estas obras mantiene la expectativa de los capitalinos, quienes esperan que los proyectos anunciados como prioritarios puedan ser finalizados antes del cierre de la actual gestión municipal.

“Gracias a Dios se habilitó uno de los carriles, porque diariamente vivíamos zozobra con estos tráficos, creo que el puente se pudo hacer en mucho menos tiempo; hubo meses que poco o nada de trabajadores se veían”, aseguró Mario Quezada, un conductor que diariamente transita el sector. Según la comuna capitalina, el puente será oficialmente concluido en enero del 2026, casi dos años después de su inicio de construcción.

Otra obra sin concluir es el Mercado Mirna, prometido en 2014, 2018 y 2022 por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Durante 2023, se habló que el diseño del mercado estaba listo y pronto comenzaría el proceso de licitación. Además, la alcaldía destacó que el proyecto contaría con 400 millones de lempiras en la restauración de mercados de la capital, incluido el Mirna, pero nuevamente ninguna maquinaria llegó al terreno. Sin embargo, mediante los portales de transparencia, EL HERALDO constató que la última licitación referente únicamente al Mercado Mirna se realizó en 2014.

Alivio vial

A la lista de proyectos se suma la promesa de construcción de una torre de estacionamientos en el mercado Zonal Belén. Durante 2023, el proyecto fue prometido con el propósito de aliviar la aglomeración vehicular en el transitado punto de venta capitalino, y se trataba de una torre de estacionamientos de seis niveles con capacidad para 300 vehículos. En febrero de 2025, autoridades del mercado aseguraron a este rotativo que el proyecto ya contaba con planos, estudios de suelo, y se encontraban a la espera de financiamiento para arrancar oficialmente con proyecto.

Otra de las obras que permanecen paralizadas es el Túnel Florencia, ubicada en el bulevar Suyapa, que cuenta con un presupuesto de 37.7 millones de lempiras. Según las autoridades edilicias, el proyecto será inaugurado el próximo 26 de febrero de 2026, aunque inicialmente estaba previsto ser habilitado al público desde octubre del 2024, es decir, registra 18 meses de retraso.

Mitigación

Entre las megaobras capitalinas, destaca la obra de mitigación en la Colonia Miramesí, que registra más de ocho meses de atraso. El proyecto que inició​​​ en julio del 2024 originalmente sería finalizado en ocho meses, es decir, en marzo del 2025. Sin embargo, a noviembre del 2025 —ocho meses después de lo prometido— aún refleja máquinas y personal trabajando. La obra cuenta con un presupuesto de 104 millones de lempiras financiados por la Cooperación Alemana (KFW), y tiene como propósito ofrecer solución a un problema que afecta a más de 16 comunidades al norte de la capital, mediante la construcción antideslizamientos e inundaciones en la ribera del río Choluteca.

Entrega de obras