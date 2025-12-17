Renato Álvarez ante amenazas del jefe de FF AA: "Dígaselo a Honduras, cómo voy a quedar"

Tegucigalpa, Honduras.- El periodista hondureño Renato Álvarez reaccionó en las últimas horas -durante el noticiero TN5- ante la filtración de las amenazas en su contra de parte del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández.

De acuerdo a una fuente consultada por EL HERALDO Plus, el jefe del Estado Mayor Conjunto, después de recibir una llamada, en referencia al periodista Renato Álvarez, profirió una frase amenazante, calificada por el profesional del periodismo como "una amenaza" que atenta contra su vida.

“Renato Álvarez, ese hijo de pu..., basura", fue lo dicho por el jefe de las FF AA, durante una reunión donde fueron separados de sus cargos varios uniformados por presuntamente reprimir a militantes de Libertad y Refundación (Libre), durante las protestas frente al Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE), sede del escrutinio especial.

En un tono directo, Hernández se refirió a Álvarez como "un gran arrastrado de los empresarios, mier..., ya va a ver cómo va a quedar", según conoció EL HERALDO por una fuente interna.