Renato Álvarez ante amenazas del jefe de FF AA: "Dígaselo a Honduras, cómo voy a quedar"

Tegucigalpa, Honduras.- El periodista hondureño Renato Álvarez reaccionó en las últimas horas -durante el noticiero TN5- ante la filtración de las amenazas en su contra de parte del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández.
De acuerdo a una fuente consultada por EL HERALDO Plus, el jefe del Estado Mayor Conjunto, después de recibir una llamada, en referencia al periodista Renato Álvarez, profirió una frase amenazante, calificada por el profesional del periodismo como "una amenaza" que atenta contra su vida.
“Renato Álvarez, ese hijo de pu..., basura", fue lo dicho por el jefe de las FF AA, durante una reunión donde fueron separados de sus cargos varios uniformados por presuntamente reprimir a militantes de Libertad y Refundación (Libre), durante las protestas frente al Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE), sede del escrutinio especial.
En un tono directo, Hernández se refirió a Álvarez como "un gran arrastrado de los empresarios, mier..., ya va a ver cómo va a quedar", según conoció EL HERALDO por una fuente interna.
Durante el noticiero TN5 Estelar, el periodista Renato Álvarez, denunció lo expresado por el general. Una expresión en tono amenazante que “ya va a ver cómo va a quedar”. “Dígaselo a Honduras, cómo voy a quedar, general Hernández, porque sí lo he sentido. Una amenaza”, cuestionó el periodista.
"¿Cómo voy a quedar? Tiene derecho a calificarme, a decir que soy basura, que soy un hijo de pu**. Mi madre muerta fue una mujer santa, eso queda para mí, pero usted tiene todo el derecho a creer lo que quiera de mi madre. Que es un gran arrastrado de los empresarios, mier**". Continuó: "Bueno, es su forma de pensar y usted tiene libertad de expresión. Y en el marco de la libertad de prensa, mire, que yo publico lo que está diciendo".
Nuevamente, Álvarez exigió a Hernández que le diga a Honduras cómo va a quedar, "porque todo el mundo lo ha entendido como una amenaza. General, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Usted tiene la respuesta? Dígaselo a Honduras. ¿Cómo voy a quedar yo? Después le respeto sus criterios y lo que quería de mí".
En horas tempranas, durante una llamada en HCH, el general Hernández no negó dichas declaraciones dirigidas a Renato e incluso evitó varios temas relacionados con la nota publicada por este mismo rotativo.