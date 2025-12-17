Tomás Zambrano acusa a Libre de obstruir escrutinio especial y generar disturbios

Zambrano criticó que Libre convoque a las calles y presione a empleados públicos para generar caos e impedir la declaratoria oficial y elecciones

  • Tomás Zambrano acusa a Libre de obstruir escrutinio especial y generar disturbios

    En ocasiones anteriores, Zambrano ha denunciado que Libre y el Partido Liberal 'han ejecutado una alianza para ejecutar un golpe electoral'.

     Foto: Redes sociales
  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 07:41

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje dirigido a la sociedad civil y a las iglesias, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional (PN), denunció que Libertad y Refundación (Libre), "partido de gobierno que quedó en tercer lugar", está jugando con el futuro del país tras disturbios en medio del escrutinio especial.

Según Zambrano, Libre, en alianza con Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), está impidiendo que ingresen los representantes de los partidos políticos para realizar el escrutinio especial.

"Esta obstrucción atenta contra la voluntad popular expresada claramente por el pueblo hondureño", denunció a través de un video compartido en su cuenta de X.

“Queda al descubierto acuerdo de boicotear la labor del CNE”: Tomás Zambrano sobre el PL y Libre

El dirigente señaló que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, tienen la responsabilidad de actuar conforme a la ley y que Honduras debe respaldarlas en el cumplimiento de su deber constitucional.

"No es aceptable que LIBRE esté convocando a las calles y presionando a los empleados públicos para generar caos e inestabilidad, porque ellos se alimentan del caos", cuestionó, refiriéndose a las recientes movilizaciones que se han realizado frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE).

Los colectivos de Libre atendieron al llamado de su coordinador, Manuel Zelaya, generando caos frente al Infop.

 (Foto: EFE)

Agregó: "Su objetivo es claro: evitar la declaratoria oficial y anular las elecciones para mantenerse en el poder"

Aseguró que los ciudadanos acompañan a López y Hall, respaldando la decisión soberana tomada por el pueblo en las urnas, que "eligió a Nasry "Tito" Asfura como presidente electo de Honduras".

