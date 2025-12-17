Tomás Zambrano acusa a Libre de obstruir escrutinio especial y generar disturbios

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje dirigido a la sociedad civil y a las iglesias, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional (PN), denunció que Libertad y Refundación (Libre), "partido de gobierno que quedó en tercer lugar", está jugando con el futuro del país tras disturbios en medio del escrutinio especial.
Según Zambrano, Libre, en alianza con Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), está impidiendo que ingresen los representantes de los partidos políticos para realizar el escrutinio especial.
"Esta obstrucción atenta contra la voluntad popular expresada claramente por el pueblo hondureño", denunció a través de un video compartido en su cuenta de X.
El dirigente señaló que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, tienen la responsabilidad de actuar conforme a la ley y que Honduras debe respaldarlas en el cumplimiento de su deber constitucional.
"No es aceptable que LIBRE esté convocando a las calles y presionando a los empleados públicos para generar caos e inestabilidad, porque ellos se alimentan del caos", cuestionó, refiriéndose a las recientes movilizaciones que se han realizado frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE).
Agregó: "Su objetivo es claro: evitar la declaratoria oficial y anular las elecciones para mantenerse en el poder"
Aseguró que los ciudadanos acompañan a López y Hall, respaldando la decisión soberana tomada por el pueblo en las urnas, que "eligió a Nasry "Tito" Asfura como presidente electo de Honduras".