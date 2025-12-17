Tomás Zambrano acusa a Libre de obstruir escrutinio especial y generar disturbios

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje dirigido a la sociedad civil y a las iglesias, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional (PN), denunció que Libertad y Refundación (Libre), "partido de gobierno que quedó en tercer lugar", está jugando con el futuro del país tras disturbios en medio del escrutinio especial.

Según Zambrano, Libre, en alianza con Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), está impidiendo que ingresen los representantes de los partidos políticos para realizar el escrutinio especial.

"Esta obstrucción atenta contra la voluntad popular expresada claramente por el pueblo hondureño", denunció a través de un video compartido en su cuenta de X.